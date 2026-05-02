«Детройт» с помощью рывка 55:17 совершил самый крупный камбэк для выездной команды в матче на вылет

«Пистонс» отыгрались с 24-очкового отставания.

«Детройт» уступал 24 очка по ходу третьей четверти шестой игры против «Орландо », но смог вернуться и одержать победу – 93:79.

«Пистонс» закрыли матч рывком 55:17.

Этот камбэк стал самым крупным для выездной команды в матче на вылет в эру продвинутой статистики (с сезона-1996/97).

«Детройт » сравнял счет (3-3) и продлил серию до 7-го матча, который состоится 3 мая.