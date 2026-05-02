«Детройт» с помощью рывка 55:17 совершил самый крупный камбэк для выездной команды в матче на вылет

«Пистонс» отыгрались с 24-очкового отставания.

«Детройт» уступал 24 очка по ходу третьей четверти шестой игры против «Орландо», но смог вернуться и одержать победу – 93:79. 

«Пистонс» закрыли матч рывком 55:17.

Этот камбэк стал самым крупным для выездной команды в матче на вылет в эру продвинутой статистики (с сезона-1996/97).

«Детройт» сравнял счет (3-3) и продлил серию до 7-го матча, который состоится 3 мая.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Что случилось в большом перерыве? Чьих то родственников взяли в заложники? Ну невозможно адекватными причинами объяснить случившееся
Довелось пару отрывков это серии видеть - хочется плакать
Ответ Вялый Харден
Gonna cry?
Gonna cry?
Бывает так, что у команды не идёт, но Орландо сегодня что-то невероятное показали. Больше 10 минут вообще не могли с игры забить. Чувствую этот кошмар Банкеро и его товарищам ещё долго будет сниться. Ну, а бед бойз молодцы, от такой лютой защиты соперник растерялся и совершенно забыл что делать в атаке.
Банкеро и Саггз так себе лидеры, а основной центр ноль подборов, я такого вообще не помню...
Имхо легендарный камбэк
