«Торонто» спасся в концовке 6-го матча против «Кливленда» благодаря невероятному отскоку после броска Ар Джей Барретта

«Торонто» сравнял счет в серии с «Кэвз» – 3-3.

«Рэпторс» удалось победить в шестом матче со счетом 112:110 в овертайме.

За 18,8 секунды до конца «Торонто» уступал в счете. Но сначала команда Дарко Раяковича сумела отзащищаться без фола и совершить перехват. А под сирену мяч после трехочкового Ар Джей Барретта провалился в кольцо, отскочив высоко от дужки.

Самым результативным игроком в «Кэвз» стал Эван Мобли, набравший 26 очков и 14 подборов. У «Торонто» 25 очков на счету Скотти Барнса, который также сделал 14 передач и 7 подборов, по 24 – у Барретта и Джакобе Уолтера.