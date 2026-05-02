«Торонто» спасся в концовке 6-го матча против «Кливленда» благодаря невероятному отскоку после броска Ар Джей Барретта
«Торонто» сравнял счет в серии с «Кэвз» – 3-3.
«Рэпторс» удалось победить в шестом матче со счетом 112:110 в овертайме.
За 18,8 секунды до конца «Торонто» уступал в счете. Но сначала команда Дарко Раяковича сумела отзащищаться без фола и совершить перехват. А под сирену мяч после трехочкового Ар Джей Барретта провалился в кольцо, отскочив высоко от дужки.
Самым результативным игроком в «Кэвз» стал Эван Мобли, набравший 26 очков и 14 подборов. У «Торонто» 25 очков на счету Скотти Барнса, который также сделал 14 передач и 7 подборов, по 24 – у Барретта и Джакобе Уолтера.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
22 комментария
Это кольцо ещё помнит...
У Кавая был баззер при ничейном счёте, ничем не рисковал) Понятно, что момент культовый, но во многом, потому что Торонто прошёл тогда путь до победного конца. Но вот эта трёха Бэрого это был бросок ценою в сезон, жизнь или смерть. Рэпторс выжили, а там ещё посмотрим чья возьмёт, при живом-то game 7 Хардене. Раяковичу и его команде респект за сражение, в них мало кто верил
Торонто и отскоки. Карма возвращает им после эры Лебронто
Ар Джей Халибертонович Ленард!
Ар Джэй это вам не Джэй Ар
Мюррэй-Бойлс отзащищался, в первый же год топ защитник. Ему бы бросок подтянуть и будет звездой. А иначе Дреймонд Грин 2.0
Получается в любом случае будет звездой
У Грина звездный статус, но полноценной звездой лиги его не назвать. Во многом его карьера сложилась настолько удачно благодаря Стефу. У Торонто такого игрока нет.
С 1 раунда этот ПО сразу жжет напалмом. Каждый второй матч шедевральный
Это вам не это…
Это вам не то)
Ты смотри не смотри!
Торонто, чтобы на что-то рассчитывать в 7 игре нужна помощь центровых, которые пока ни о чем в этой серии, да и скамейки совсем нет, 9 человек играет...
9 человек по меркам плей-офф это прям хорошо)
9 человек это нет скамейки, а сколько надо чтобы она была?
Также нужно и в седьмой
