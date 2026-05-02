НБА. Первый раунд плей-офф. 28 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» выбить «Хьюстон», «Детройт» вернулся с «-24» против «Орландо»
Сегодня прошли три матча серий первого раунда плей-офф НБА.
«Орландо» упустил 24-очковое преимущество в матче с «Детройтом» у себя дома.
«Лейкерс» разобрались с «Хьюстоном» и закрыли серию (4-2). На счету звездного форварда «озерников» Леброна Джеймса 28 очков, 7 подборов и 8 передач при 10 из 25 с игры, 2 из 5 трехочковых и 6 из 8 штрафных.
«Торонто» продлил серию с «Кливлендом» до седьмого матча благодаря победному броску форварда Ар Джей Барретта.
Первый раунд
Шестые матчи
В серии ничья – 3-3.
В серии ничья – 3-3.
«Лейкерс» выиграли серию – 4-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
