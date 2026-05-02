  • НБА. Первый раунд плей-офф. 28 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» выбить «Хьюстон», «Детройт» вернулся с «-24» против «Орландо»
Сегодня прошли три матча серий первого раунда плей-офф НБА.

«Орландо» упустил 24-очковое преимущество в матче с «Детройтом» у себя дома.

«Лейкерс» разобрались с «Хьюстоном» и закрыли серию (4-2). На счету звездного форварда «озерников» Леброна Джеймса 28 очков, 7 подборов и 8 передач при 10 из 25 с игры, 2 из 5 трехочковых и 6 из 8 штрафных.

«Торонто» продлил серию с «Кливлендом» до седьмого матча благодаря победному броску форварда Ар Джей Барретта.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестые матчи

В серии ничья – 3-3.

«Лейкерс» выиграли серию – 4-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Дед в каждом матче доказывает что он еще лучше многих молодых звезд. Вот как за него не болеть?
Никак
Против него было хорошо болеть в 2010-15
Это классика, люди болеют за андердогов и хейтят фаворитов. Довольно забавно: Леброн играет настолько много, что успел и получить огромное количество хейта как фаворит и сейчас получает похвалу как андердог. Надеюсь хотя бы одну-две игры у оклы выиграет, чисто на уровне.
Мощнейший ответ от Lakers и King James, заслуженная победа в серии. Шенгюн год назад кукарекал на Curry, мол, не вижу, что помешает нам взять гейм 7, в итоге эпичный слив дома. На следующий год накукарекал на ещё одну легенду и снова получил по носу
Это потому что у его fabric слишком мало details
Типичный турок
Я думал перфоманс от вчерашней атланты в этом ПО не повторят, но со дна постучалась орландо , и попросила поддержать ее пиво
Ну не может Банкеро отыграть две хорошие игры подряд)
Леброн конечно все еще лютый топ, лучше 95% игроков лиги. Может вполне еще несколько лет поиграть, рано ему пока на пенсию
Ну, учитывая все обстоятельства, ЛАЛ уже прыгнули выше головы, ну или хотя бы до дужки кольца минимум. Впереди вероятно отлет без шансов от чемпионов, но камни в их сторону кидать уже не за что. Выложились в серии с Хью, дали Дончичу время на восстановление и может под конец серии даже ухватятся за 1 игру против Окс. Настроение в целом от сезона хорошее.
19 очков за половину, сильно
Сложно понять как, имея кучу топ пиков (Хьюстон с 21 по 24 год выбирал соответственно под 2, 3, 4, 3 пиками подряд) и удачно попадая в середине раунда (16 пик - Шенгюн, 17 - Исон, 20 - Уитмор), по итогу они умудрились построить вот это уродство. По другом никак не назвать то, во что играют Рокетс. Пардон, фанаты
Фигня эти пики, если драфтишь не умеешь. Тут либо пикаешь нормально, как окла, либо тебе прокает крутой фрэнчайз
Заслуга тренера и менеджмента, если у тебя вместо вечно травмированного Ван Влита играет разыгрывающего дубовый Томпсон, то результат будет именно такой. А это только одна мелочь, есть куча всего, например "умный Джабари Смит" или турецкий Йокич, который не обучен от даблтима избавляться.
Стоит отдать должное Реддику, он как-то замотивировал вечно скучающего Эйтона выкладываться и по-настоящему работать в защите. Сегодняшняя плохая результативность турка в основном его заслуга.
Эйтон недавно ведь сказал, что хочет стать сильным двусторонним игроком. Парень начинает догадываться о чем то)
Деклассирование от Риддика, ну а Удока собирает удочки для своих малышей. Настолько демонстративное убийство, что Удока до сих пор держит старт, а JJ уже выпустил глубокий бэнч, сыграв весь матч ротацией в 6 человек
Томпсон гавнюк сраный...не дай бог травмировал Ривза
Нервишки у него шалят. Еще когда Хачимура сфолил на Шенгюне, Руи подал руку без грязи хотел помочь, Томпсон подлетел и его оттолкнул
Причём все знают, что Руи всегда на позитиве и никогда грязи не делает. Некрасиво поступил Томпсон
