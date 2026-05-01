  • Манучар Маркоишвили: «Мы позволили «Олимпиакосу» делать все, что они хотят. Сегодня мы не были собой»
«Монако» уступил «Олимпиакосу» во втором матче серии (64:94) и проигрывает 0-2.

Главный тренер «Монако» Манучар Маркоишвили прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» во втором матче серии (64:94) и отметил недостаток самоотдачи со стороны своей команды.

«Мы позволили им делать все, что они хотят. Я знаю, что они отличная команда и заслуженно стали первыми в регулярном сезоне Евролиги. Но сегодня мы не были собой.

Это не тот баскетбол, с которым мы выходили в плей-офф. И это не тот уровень самоотдачи, который обычно показывает моя команда. Поэтому мы говорим не об очках, а об усилиях.

Самое печальное в плей-офф – это выходить на площадку без энергии, без самоотдачи в защите и позволять сопернику реализовывать все открытые броски», – сказал Маркоишвили.

Отвечая на вопрос о шансах переломить серию и довести ее до пятой игры, тренер призвал к осторожности, но сохранил надежду.

«Хороший вопрос. Сейчас нельзя думать о трех победах подряд. Нужно думать об одной игре. Следующий матч – самый важный. Сначала мы играем в воскресенье, потом во вторник.

Говорить о трех победах против «Олимпиакоса» сложно, но нужно идти шаг за шагом, четверть за четвертью и продолжать верить. А моя задача – чтобы на паркете были те, кто верит», – подытожил грузинский специалист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
