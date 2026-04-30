Чарльз Баркли: Леброн выматывается. Чем дольше серия, тем ниже его эффективность.

Чарльз Баркли прокомментировал игру Леброна Джеймса в серии с «Хьюстоном », отметив, что с возрастом ему становится тяжелее держать уровень по ходу матчей.

«Леброн выматывается, поверьте мне. Он сдает. Я слышал, как на телевидении какие-то идиоты говорили: «Ну надо же, Леброн отлично играет для 41‑летнего» – в первой и второй играх. Но когда становишься старше, чем дольше длится серия, тем ниже становится твоя эффективность», – отметил Баркли.

В пятом матче серии с «Рокетс» Джеймс набрал 25 очков (9 из 20 с игры), отдал 7 передач и сделал 3 подбора.