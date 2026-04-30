Рэджон Рондо: Знаю, что уже сейчас способен стать главным тренером в НБА.

«Знаю, что уже сейчас способен на это. У меня есть дисциплина, подготовка, и, очевидно, все упирается в то, чтобы рядом были правильные люди. Я понимаю, кто я такой, и знаю, кому могу доверять в этом бизнесе в целом.

У меня было много отличных наставников и людей, которые меня поддерживали. Думаю, я точно буду готов начать работу», – заявил двукратный чемпион НБА.

Ранее появилась информация, что Рондо находится в списке кандидатов на должность главного тренера «Нового Орлеана».