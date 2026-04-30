Рэджон Рондо: «Знаю, что уже сейчас способен стать главным тренером в НБА»
Бывший разыгрывающий НБА Рэджон Рондо считает, что уже сейчас способен стать главным тренером в лиге.
«Знаю, что уже сейчас способен на это. У меня есть дисциплина, подготовка, и, очевидно, все упирается в то, чтобы рядом были правильные люди. Я понимаю, кто я такой, и знаю, кому могу доверять в этом бизнесе в целом.
У меня было много отличных наставников и людей, которые меня поддерживали. Думаю, я точно буду готов начать работу», – заявил двукратный чемпион НБА.
Ранее появилась информация, что Рондо находится в списке кандидатов на должность главного тренера «Нового Орлеана».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Это когда ты 8-секунд-виолейшн несколько раз нарушил в матче плей-офф, или три фола заработал за пару минут, когда тренер усадил стартового пг спустя 10 минут игры?
О да, адепт дисциплины прям.)