Рэджон Рондо: «Знаю, что уже сейчас способен стать главным тренером в НБА»

Бывший разыгрывающий НБА Рэджон Рондо считает, что уже сейчас способен стать главным тренером в лиге.

«Знаю, что уже сейчас способен на это. У меня есть дисциплина, подготовка, и, очевидно, все упирается в то, чтобы рядом были правильные люди. Я понимаю, кто я такой, и знаю, кому могу доверять в этом бизнесе в целом.

У меня было много отличных наставников и людей, которые меня поддерживали. Думаю, я точно буду готов начать работу», – заявил двукратный чемпион НБА.

Ранее появилась информация, что Рондо находится в списке кандидатов на должность главного тренера «Нового Орлеана».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Дисциплина?

Это когда ты 8-секунд-виолейшн несколько раз нарушил в матче плей-офф, или три фола заработал за пару минут, когда тренер усадил стартового пг спустя 10 минут игры?

О да, адепт дисциплины прям.)
Ответ Vals
Где тонко, там и рвётся. Как Рондо превратился в Родно
Новый Мазулла на подходе
Ждем тебя мужик
При всей любви к Рондо, ему для начала не мешало бы провести несколько лет в роли помощника тренера, а потом уже претендовать на должность главного.
Ответ Skeleton64
Он не для этого 30 лет в баскетболе, есть случайные люди вроде Споэльстры которые даже 3 секунды на пальце мяч повертеть не могут, но работают главными тренерами , рондо баскетбольный человек и походка соответствующая
Ответ gangstarr
Согласен, в баскетболе всё давно придумано - мяч круглый, корзина того же размера. Это откладывается в голове, копится, а потом применяется
ага, давай
И скатертью по жопе.
