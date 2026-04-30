Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»

Стивен Эй Смит призвал Дрэймонда Грина взять ответственность за свои недостатки.

Стивен Эй Смит прокомментировал слова Дрэймонда Грина о том, что Стив Керр якобы мешал раскрытию его атакующего потенциала.

«Мы не можем сосчитать, сколько раз соперники просто отходили от Дрэймонда и провоцировали его на броски с дистанции, а он их не реализовывал. И это не вина тренера. Это твоя ответственность.

Я не собираюсь сидеть и перекладывать вину на тренера за то, что у тебя были постоянные возможности и годы, чтобы улучшить бросок, но этого так и не произошло», – ответил Смит.