Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»
Стивен Эй Смит призвал Дрэймонда Грина взять ответственность за свои недостатки.
Стивен Эй Смит прокомментировал слова Дрэймонда Грина о том, что Стив Керр якобы мешал раскрытию его атакующего потенциала.
«Мы не можем сосчитать, сколько раз соперники просто отходили от Дрэймонда и провоцировали его на броски с дистанции, а он их не реализовывал. И это не вина тренера. Это твоя ответственность.
Я не собираюсь сидеть и перекладывать вину на тренера за то, что у тебя были постоянные возможности и годы, чтобы улучшить бросок, но этого так и не произошло», – ответил Смит.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Как щас помню, как он в 7 матче в финале 2016 35 навалил с 5-ю или около того трехами. Тогда казалось, если и он еще стабильно шмалять будет…
Просто после поражения в том финале в ГС приехал КД и очевидно, что от Грина больше не требовалось и одной десятой от тех геройств. Потом ещё был сезон танкинга, потом в ГС приехал Пул, который тоже был крутым снайпером, особенно в чемпионский сезон. Ну а дальше, по мере старения, когда столько сезонов подряд от тебя и не требовалось смотреть на кольцо, трудно перестроиться и снова начать поливать как в праймовые годы. Особенно, с учётом того, что Уорриорз годами испытывали проблемы на пятёрке, а Грин вынужден был защищаться против больших под кольцом каждый вечер ну или через один.
В баскетболе не бывает мелочей, все перечисленные мною факторы повлияли на то, что как снайпер Дреймонд Грин умер с финальной сиреной финала-2016. Но после того финала на руках Дрея появились ещё три перстня, думаю он не сильно расстроился от того, что не стал третьим сплэш-братом, хоть и неоднозначно накинул на Стива в последнем вью)