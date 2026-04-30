  Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»
Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»

Стивен Эй Смит призвал Дрэймонда Грина взять ответственность за свои недостатки.

Стивен Эй Смит прокомментировал слова Дрэймонда Грина о том, что Стив Керр якобы мешал раскрытию его атакующего потенциала.

«Мы не можем сосчитать, сколько раз соперники просто отходили от Дрэймонда и провоцировали его на броски с дистанции, а он их не реализовывал. И это не вина тренера. Это твоя ответственность.

Я не собираюсь сидеть и перекладывать вину на тренера за то, что у тебя были постоянные возможности и годы, чтобы улучшить бросок, но этого так и не произошло», – ответил Смит.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Бросок реально отвалился после пару сезонов и Керр наверное в этом не виноват)
Согласен!
Как щас помню, как он в 7 матче в финале 2016 35 навалил с 5-ю или около того трехами. Тогда казалось, если и он еще стабильно шмалять будет…
Грин сам же сказал, что с 2016 под него не нарисовали ни единой комбинации и в принципе, нет причин ему не верить. Если человек может отгрузить 6 из 8 трёх в седьмом матче финала НБА, то сомневаться в его снайперских способностях нельзя. Сейчас глянул баскетреф, у него 38% из-за дуги в том сезоне.

Просто после поражения в том финале в ГС приехал КД и очевидно, что от Грина больше не требовалось и одной десятой от тех геройств. Потом ещё был сезон танкинга, потом в ГС приехал Пул, который тоже был крутым снайпером, особенно в чемпионский сезон. Ну а дальше, по мере старения, когда столько сезонов подряд от тебя и не требовалось смотреть на кольцо, трудно перестроиться и снова начать поливать как в праймовые годы. Особенно, с учётом того, что Уорриорз годами испытывали проблемы на пятёрке, а Грин вынужден был защищаться против больших под кольцом каждый вечер ну или через один.

В баскетболе не бывает мелочей, все перечисленные мною факторы повлияли на то, что как снайпер Дреймонд Грин умер с финальной сиреной финала-2016. Но после того финала на руках Дрея появились ещё три перстня, думаю он не сильно расстроился от того, что не стал третьим сплэш-братом, хоть и неоднозначно накинул на Стива в последнем вью)
Проблема Грина не в плохой трехи, с 32% можно играть, и в этом сезоне он брал на себя рекордное количество трех, а процент не упал. Проблема Грина в полном отсутствии двушки, которую, он не бросает даже находясь открытым.
... Проблема Грина- это всё больше и больше , новостей про его корефанство с Джеймсом,, странно это ,после его перешагиваний , это примерно, тоже самое , как Карри тусил с Крисом Полом, или КД с Рассом...Не удивлюсь , если Грин окажется с Джеймсом в одной команде. ( не GSW).
У Грина все виноваты кроме него самого
ну тут палка о двух концах. под тебя не строят комбинации, ты не бросаешь, пропадает уверенность, а потом уже не попадаешь. ну и, чтобы под тебя строили комбинации и доверяли, нужно попадать))) поэтому великим становятся уверенные в себе.
Масса матчей, где для победы не хватало попаданий Грина...неадекватная деревяшка, которая мешала играть сопернику и только...
