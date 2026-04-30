Спортивный директор «Самары»: «Мы не подавали заявку на следующий сезон. Финансовых гарантий у нас нет»

Спортивный директор «Самары» Андрей Федоров подтвердил, что клуб не подал заявку на участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Могу подтвердить, что заявку не отправляли и гарантий финансирования, соответствующих требованиям лиги, у нас нет. Поэтому и не подавали. Это факт. Сегодня последний день, когда можно подавать заявку», – приводит слова Федорова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Единой Лиги ВТБ «Самара» заняла последнее место в регулярном чемпионате с результатом 2-38.