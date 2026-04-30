Майк Джеймс получил удаление во втором матче с «Олимпиакосом» за споры с арбитрами

Майк Джеймс удален во втором матче с «Олимпиакосом» за споры с судьями.

Звездный защитник «Монако » Майк Джеймс был удален во втором матче серии с «Олимпиакосом ». Инцидент произошел за 26 секунд до конца второй четверти, когда Джеймс остался недоволен отсутствием свистка после контакта с Эваном Фурнье. Он не реализовал последующий двухочковый бросок и сразу вступил в споры с арбитрами.

Затем защитник не вернулся в защиту и продолжил эмоциональные разбирательства у боковой линии, в то время как «Олимпиакос» завершил атаку аллей-упом.

За 8 секунд до конца четверти судьи остановили игру и приняли решение об удалении Джеймса. По пути в раздевалку он продолжил высказывать претензии и сделал жесты в сторону арбитров, напоминающие знак денег.

На большой перерыв «Олимпиакос» ушел с комфортным преимуществом – 59:31. Джеймс успел набрать 7 очков, 4 подбора и 3 передачи за 18 минут игрового времени.