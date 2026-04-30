Кендрик Перкинс: «Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но «Лейкерс» идут сразу за ними»

Кендрик Перкинс считает, что «Хьюстон» способен выиграть серию с «Лейкерс».

Бывший игрок НБА , а ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Хьюстон » способен войти в историю, совершив камбэк и выиграв серию с «Лейкерс».

«Для «Лейкерс» это был матч, который нужно было обязательно забирать, но они его просто отдали. Я говорил , что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но знаете, кто идет сразу за ними? «Лейкерс ».

Начало той игры было тяжело смотреть – огромное количество потерь с обеих сторон. Я ловил себя на мысли: «Вы серьезно сейчас сделали эту передачу?»

Алперен Шенгюн, Тари Исон, Джабари Смит – все они открыто высказывались, и, если честно, в их словах есть правда. Джабари Смит говорил , что «Рокетс» – более талантливая команда, и сейчас это действительно видно», – заявил Перкинс.