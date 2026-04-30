  Кендрик Перкинс: «Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но «Лейкерс» идут сразу за ними»
Кендрик Перкинс: «Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но «Лейкерс» идут сразу за ними»

Кендрик Перкинс считает, что «Хьюстон» способен выиграть серию с «Лейкерс».

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Хьюстон» способен войти в историю, совершив камбэк и выиграв серию с «Лейкерс».

«Для «Лейкерс» это был матч, который нужно было обязательно забирать, но они его просто отдали. Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но знаете, кто идет сразу за ними? «Лейкерс».

Начало той игры было тяжело смотреть – огромное количество потерь с обеих сторон. Я ловил себя на мысли: «Вы серьезно сейчас сделали эту передачу?»

Алперен Шенгюн, Тари Исон, Джабари Смит – все они открыто высказывались, и, если честно, в их словах есть правда. Джабари Смит говорил, что «Рокетс» – более талантливая команда, и сейчас это действительно видно», – заявил Перкинс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Перк начинает расти как эксперт - стелит соломку под все исходы
Бронька порешает
Рейтинг Перка)
А Перкинс третий в этом списке
смотрю и переобуваюсь, снова смотрю, особенно доставляет - Я ловил себя на мысли: «Вы серьезно сейчас сделали эту передачу?»
Теперь и Денвер добавить можно
Не будет ни какого камбека и Хьюстон не выиграет серию с Лейкерс. Лига всё ещё носится с Леброном, пытается вытащить его на самую вершину, чтобы рядом не было ни одного баскетболиста. Ради ещё одного титула для Леброна Лига притащила в Лейкерс Дончича. Ради шоу и поднятия доходов лиги объединили в одной команде Леброна с сыном. Сколько носились с информацией о том, что Леброн забил с передачи Бронни. И вот Леброн, претендующий на титул самого величайшего баскетболиста, вместо того, чтобы завоевать ещё один титул, сливает серию с 3-0. Величайший Леброн, вместе с сыном в одной команде, сливают серию с 3-0. Это позор не только для Леброна, Лейкерс, но и смех над всей НБА, во главе с Адамом Сильвером. Так что, скорее всего ЛАЛ победят в 6 игре, в крайнем случае в 7-ой. Но серию не проиграют. Все без проблем могут ставить хаты на проход ЛАЛ в следующий раунд.
Что теперь этот псевдоэксперт скажет?))
