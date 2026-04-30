Мэтью Ишбиа: «Девин Букер останется в «Финиксе» и приведет нас к чемпионству»
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа пресек любые разговоры о возможном обмене Девина Букера.
«Он останется здесь. Девин Букер приведет нас к чемпионству в Финиксе – именно это он и сделает. А мы соберем вокруг него правильную команду. Он будет становиться лучше – как и я, как и вся наша организация.
Это именно тот игрок, которого мы хотим видеть здесь. Он важен для города и сообщества. Я готов идти с ним хоть в огонь – и сделаю это с гордостью. Мы всегда будем стоять друг за друга. Девин Букер – наш игрок.
Национальные СМИ иногда просто говорят что-то ради того, чтобы сказать – это бывает абсурдно. Но обмен Букера не рассматривается. Он – лицо нашего клуба, и, как я уже говорил, мы выиграем чемпионство с ним», – заявил Ишбиа.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: PHNX Suns
Если Даллас и Юту по итогам регулярки поставить выше Финикса, то Санс попадали бы в ПИ.
Правда с учётом реалий платежки и драфт активов, да и вообще активов «собирать команду» придётся из говна и палок.
Будет прикольно если получится.
В этом году уже реально что-то получилось.