12

Мэтью Ишбиа: «Девин Букер останется в «Финиксе» и приведет нас к чемпионству»

Мэтью Ишбиа: Девин Букер останется в «Финиксе» и приведет нас к чемпионству.

Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа пресек любые разговоры о возможном обмене Девина Букера.

«Он останется здесь. Девин Букер приведет нас к чемпионству в Финиксе – именно это он и сделает. А мы соберем вокруг него правильную команду. Он будет становиться лучше – как и я, как и вся наша организация.

Это именно тот игрок, которого мы хотим видеть здесь. Он важен для города и сообщества. Я готов идти с ним хоть в огонь – и сделаю это с гордостью. Мы всегда будем стоять друг за друга. Девин Букер – наш игрок.

Национальные СМИ иногда просто говорят что-то ради того, чтобы сказать – это бывает абсурдно. Но обмен Букера не рассматривается. Он – лицо нашего клуба, и, как я уже говорил, мы выиграем чемпионство с ним», – заявил Ишбиа.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: PHNX Suns
logoФиникс
logoДевин Букер
logoНБА
Мэтью Ишбиа
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В следующем сезоне Даллас и Юта в игре, вы в плей-инн не факт, что попадете, "чемпионы". Букеру исполнится уже 30 и лучше у него будет становиться только его зарплата. Впрочем, удачи. Поглядим, что будет.
Ответ D-M
В следующем сезоне Даллас и Юта в игре, вы в плей-инн не факт, что попадете, "чемпионы". Букеру исполнится уже 30 и лучше у него будет становиться только его зарплата. Впрочем, удачи. Поглядим, что будет.
Ну в том году тоже 13 место пророчили) а насчёт следующего Даллас и Юта мб и входят в игру, хотя насчёт Далласа вообще не факт, но отпадают ГСВ и возможно ещё кто-то. Так что шансы точно не хуже
Ответ D-M
В следующем сезоне Даллас и Юта в игре, вы в плей-инн не факт, что попадете, "чемпионы". Букеру исполнится уже 30 и лучше у него будет становиться только его зарплата. Впрочем, удачи. Поглядим, что будет.
Финиксу незачем сливаться, свои ближайшие драфт пики им не принадлежат - либо пика нет, либо невыгодный своп. То, что предложат контендеры за Букера - это несколько фантиков с минимальными шансами на лотерею, и неликвид для выравнивания зарплат. Зачем менять лояльную звезду, если ничего за это не получишь.
Если Даллас и Юту по итогам регулярки поставить выше Финикса, то Санс попадали бы в ПИ.
Но ведь... Не приведёт
Ответ Олег Шибанов
Но ведь... Не приведёт
Это понятно, но надо держать лицо. В ближайшие годы Финикс будет продавать старание, потому что вариантов не осталось
Хорошо говорит, красиво.
Правда с учётом реалий платежки и драфт активов, да и вообще активов «собирать команду» придётся из говна и палок.
Будет прикольно если получится.
В этом году уже реально что-то получилось.
Да не важно приведет или нет. Приятно наблюдать что в лиге еще остались лояльные франшизе игроки и франшиза лояльная игроку.
Менять что ли собрались?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Финикс» возродился без Дюрэнта, но будущее не стало понятнее
29 апреля, 19:00
Диллон Брукс: «Нам предрекали, что мы станем посмешищем, командой-неудачником. Мы доказали обратное, и только потому, что у нас есть сердце»
28 апреля, 07:09
Шэй Гилджес-Александер о Диллоне Бруксе: «Вся эта «злодейская» тема меня не волнует. У него была чертовски хорошая серия, я горжусь им»
28 апреля, 06:54
Рекомендуем
Главные новости
«Чикаго» рассматривает Майка Нори как главного кандидата на пост главного тренера
21 минуту назад
НБА. Первый раунд плей-офф. «Детройт» примет «Орландо», «Кливленд» сыграет с «Торонто» в решающих матчах серий
34 минуты назад
Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
41 минуту назад
Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф
сегодня, 15:03
Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»
сегодня, 14:46
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
сегодня, 14:10
Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых
сегодня, 14:02
Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»
сегодня, 13:42
Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
сегодня, 12:22
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Пашутин о поражении от «Локо»: «Перестали возвращаться в защиту и рано поверили в свою победу»
5 минут назад
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
55 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
55 минут назадLive
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
58 минут назад
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
ACB. 40 очков Марио Хезони позволили «Реалу» обыграть «Мурсию» после овертайма, «Манреса» одолела «Валенсию» и другие матчи
сегодня, 12:45
Рекомендуем