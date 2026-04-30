Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)

Тайлер Хирро и «Хит» движутся к расставанию этим летом.

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро, по всей видимости, близок к расставанию с клубом. По информации инсайдера Грега Сильвандера, стороны могут прекратить сотрудничество уже этим летом.

«По моим ощущениям после разговоров с источниками, Тайлер Хирро и «Хит» движутся к расставанию этим летом – так или иначе», – отметил Сильвандер.

Прошедший сезон сложился для Хирро непросто. Из-за череды травм – проблем с голеностопом, ребрами и пальцем ноги – он принял участие лишь в 33 матчах регулярного чемпионата.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Heat Central
Начинаются летние баскетбольные новости.
Честное слово, давно пора
Pomor ты где, родной? Где твои деферамбы?
Посвящается лучшему менеджеру НБА:

Вышел на рынок, достал свой пакет.
Хирро всё тут, а Робинсон нет.
Что же мне делать, хочу я звезду?
Я понял, за Ларри я с Бэмом пойду
Ответ Денис Кёнигсберг
про Ларри Берда речь?
про Ларри Берда речь?
Ответ Odissey ru
про Ларри Берда речь?
Обрайена
