Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)

Тайлер Хирро и «Хит» движутся к расставанию этим летом.

Атакующий защитник «Майами » Тайлер Хирро , по всей видимости, близок к расставанию с клубом. По информации инсайдера Грега Сильвандера, стороны могут прекратить сотрудничество уже этим летом.

«По моим ощущениям после разговоров с источниками, Тайлер Хирро и «Хит» движутся к расставанию этим летом – так или иначе», – отметил Сильвандер.

Прошедший сезон сложился для Хирро непросто. Из-за череды травм – проблем с голеностопом, ребрами и пальцем ноги – он принял участие лишь в 33 матчах регулярного чемпионата.