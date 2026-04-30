Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)
Тайлер Хирро и «Хит» движутся к расставанию этим летом.
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро, по всей видимости, близок к расставанию с клубом. По информации инсайдера Грега Сильвандера, стороны могут прекратить сотрудничество уже этим летом.
«По моим ощущениям после разговоров с источниками, Тайлер Хирро и «Хит» движутся к расставанию этим летом – так или иначе», – отметил Сильвандер.
Прошедший сезон сложился для Хирро непросто. Из-за череды травм – проблем с голеностопом, ребрами и пальцем ноги – он принял участие лишь в 33 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Heat Central
Вышел на рынок, достал свой пакет.
Хирро всё тут, а Робинсон нет.
Что же мне делать, хочу я звезду?
Я понял, за Ларри я с Бэмом пойду