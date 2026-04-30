«Атланта» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Куином Снайдером

«Атланта» намерена продлить контракт с Куином Снайдером.

Действующее соглашение главного тренера «Атланты» Куина Снайдера рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации инсайдера Джейка Фишера, Снайдер и руководство «Хоукс» проведут переговоры о продлении соглашения по окончании сезона.

В клубе он пользуется серьезной поддержкой со стороны руководства и рассматривается как кандидат на долгосрочное сохранение в должности.

Снайдер возглавил «Атланту» в конце сезона-2022/23. В минувшем регулярном сезоне «Хоукс» заняли шестое место в Восточной конференции.