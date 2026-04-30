«Атланта» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Куином Снайдером
«Атланта» намерена продлить контракт с Куином Снайдером.
Действующее соглашение главного тренера «Атланты» Куина Снайдера рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации инсайдера Джейка Фишера, Снайдер и руководство «Хоукс» проведут переговоры о продлении соглашения по окончании сезона.
В клубе он пользуется серьезной поддержкой со стороны руководства и рассматривается как кандидат на долгосрочное сохранение в должности.
Снайдер возглавил «Атланту» в конце сезона-2022/23. В минувшем регулярном сезоне «Хоукс» заняли шестое место в Восточной конференции.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тупиковый тренер. Не пойму что ему сделало в Юте или Атланте прессу. Может ставить оборону, но не топ, в атаке его команды шлак)
Тупиковый тренер. Не пойму что ему сделало в Юте или Атланте прессу. Может ставить оборону, но не топ, в атаке его команды шлак)
Биг фактос
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем