Мусса Диабате получил награду Hustle Award за самоотверженность на площадке

Центровой «Шарлотт» Мусса Диабате признан обладателем награды Hustle Award по итогам сезона НБА-2025/26.
Награда присуждается игроку, который приносит команде пользу за счет «грязной работы» и самоотверженных действий, часто не отражающихся в статистике матча.
Диабате опередил Дайсона Дэниэлса («Атланта»), Дрэймонда Грина («Голден Стэйт»), Седрика Кауарда («Мемфис») и Джоша Харта («Нью-Йорк»).
В прошлом году трофей достался Дрэймонду Грину.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
Заслужил!
