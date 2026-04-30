  Илона Корстин: «Самоотдаче молодежи на «Финале четырех» может позавидовать основной чемпионат»
Илона Корстин поделилась впечатлениями от «Финала четырех» молодежной Лиги ВТБ.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от «Финала четырех» молодежного турнира, отметив уровень организации соревнований, развитие молодых игроков, а также растущую роль Санкт-Петербурга как одного из центров российского баскетбола.

«Мне всегда очень интересно наблюдать за нашим молодежным проектом, Единой молодежной Лигой ВТБ. Здесь мы видим настоящие эмоции, борьбу. Такой самоотдаче может позавидовать даже основной чемпионат. Многие ребята очень талантливые, это заметно. В «Зените» могу отметить Илью Кривых и Егора Евстафьева. Два игрока, которые уже практически готовы к выступлениям за основную команду в Лиге ВТБ. Они перспективные, хорошо проявляют себя в молодежном «Финале Четырех», являются лидерами. 

Если говорить про «Локомотив», то здесь можно отметить эмоциональность тренера Антона Катаева, который сумел завести своих подопечных. Первая половина была неудачной у «Локомотива», а во второй все поменялось. Игроки показали бойцовский характер. Отставание в 24 очка «Локо» сократили до «-6» и у них были шансы в концовке. Но на данный момент «Зенит» выглядит более солидно – и с физической точки зрения, и с профессиональной баскетбольной, поэтому они заслуженно вышли в финал. 

Организация «Финала четырех» на очень хорошем уровне. В этом году «Зенит» проявил заинтересованность в проведении решающей стадии турнира, и Лига предоставила клубу эту возможность. Зал академии «Зенита» очень комфортный для молодежных проектов. В последнее время Санкт-Петербург вообще стал центром баскетбольного притяжения – здесь Лига проводила и «Финал Четырех» Winline Basket Cup. 

Стоит отметить, что наша молодежная Единая Лига ВТБ – международная. У нас играют команда из Астаны и команда из Минска, и это добавляет колорита. Это очень важно для самой Лиги ВТБ. Мы заметили, что некоторые команды, которые хотят играть в основном чемпионате, но чувствуют, что на данном этапе не готовы, сначала пробуют свои силы в молодежной Лиге ВТБ. Они привыкают к уровню, осматриваются, а через некоторое время уже подают заявку в основной чемпионат. 

Мы приветствуем и поддерживаем развитие молодежи и молодежной Лиги ВТБ. В последнее время молодежная Лига ВТБ расширяется, а это значит, что проект работает и он интересен», – подытожила Корстин.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Спортс“
Поэтому студенческие Лиги в США и собирают больше зрителей.
Все хотят в Лигу повыше.
Шоу Всадников без головы. Но одноразовое.
