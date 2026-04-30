«Лейкерс» перенесут фарм-команду в Палм-Спрингс и переименуют ее в «Коачелла Вэлли Лейкерс»

«Лейкерс» перенесут свою команду G-лиги в Палм-Спрингс в Калифорнии. С сезона-2026/27 она будет называться «Коачелла Вэлли Лейкерс» и проводить домашние матчи на арене Acrisure Arena в Палм-Дезерте. Ранее фарм-клуб «Лейкерс» базировался в Эль-Сегундо.

Президент «Лейкерс» по бизнес-операциям Лон Розен отметил, что переезд открывает новые возможности для клуба.

«Это отличная возможность для организации. У «Лейкерс» уже давно сильные связи с регионом – от тренировочных лагерей «Шоутайм Лейкерс» в 1980-х до предсезонных матчей. Мы хотим расширить это присутствие и стать частью спортивной и развлекательной жизни Коачелла-Вэлли. Acrisure Arena – современная площадка, которая обеспечивает комфорт для болельщиков и отличные условия для игроков», – заявил Розен.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: RealGM
