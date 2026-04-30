0

Президент «Бурка» выразил сомнения относительно участия команды в Евролиге

«Бурк» может отказаться от участия в Евролиге, если это навредит будущему клуба.

Президент «Бурка» Жюльен Деботт заявил, что клуб, завоевавший путевку в Евролигу после победы в Еврокубке, может отказаться от участия в главном турнире Европы, если сочтет, что это навредит будущему команды.

«Я готов рассмотреть этот вариант до конца. Мы находимся между разумом и страстью. Страсть – это представить себе матчи «Бурка» против «Барселоны» или «Црвены Звезды». Когда ты вырос на баскетболе, отказаться от этого – очень серьезное решение.

Я всегда говорил, что основа этого клуба – устойчивость. Мы не должны загонять себя в стрессовую ситуацию. Наши болельщики и вся наша среда заслуживают того, чтобы мы не ставили их под угрозу», – подчеркнул Деботт.

Одной из ключевых проблем остаются требования Евролиги к инфраструктуре. Домашняя арена клуба, Ekinox, вмещает 3 540 зрителей, что ниже стандартов турнира и может потребовать переезда или получения исключения.

«Я бы хотел, чтобы мы играли в Ekinox. «Монако» же играет у себя дома… Для меня важно пройти этот этап. Если нам скажут, что нужно работать иначе, мы рассмотрим другие варианты.

Либо мы делаем это правильно, либо отказываемся», – подытожил президент «Бурка».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BeBasket
logoБурк
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Мокока («Бурк») стал MVP финала Еврокубка
29 апреля, 07:20Фото
Еврокубок. Финал. «Бурк» обыграл «Бешикташ» и стал победителем турнира
28 апреля, 19:48
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Бурк», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Ле-Ману» и другие результаты
18 апреля, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
«Чикаго» рассматривает Майку Нори как главного кандидата на пост главного тренера
49 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. «Детройт» примет «Орландо», «Кливленд» сыграет с «Торонто» в решающих матчах серий
сегодня, 15:33
Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
сегодня, 15:26
Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф
сегодня, 15:03
Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»
сегодня, 14:46
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
сегодня, 14:10
Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых
сегодня, 14:02
Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»
сегодня, 13:42
Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
сегодня, 12:22
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Томислав Томович после победы над «Пармой»: «Это была отличная серия плей-офф – все матчи были очень близкими»
19 минут назад
Евгений Пашутин о поражении от «Локо»: «Перестали возвращаться в защиту и рано поверили в свою победу»
33 минуты назад
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
сегодня, 15:09
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
Рекомендуем