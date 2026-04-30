Президент «Бурка» выразил сомнения относительно участия команды в Евролиге

«Бурк» может отказаться от участия в Евролиге, если это навредит будущему клуба.

Президент «Бурка» Жюльен Деботт заявил, что клуб, завоевавший путевку в Евролигу после победы в Еврокубке, может отказаться от участия в главном турнире Европы, если сочтет, что это навредит будущему команды.

«Я готов рассмотреть этот вариант до конца. Мы находимся между разумом и страстью. Страсть – это представить себе матчи «Бурка» против «Барселоны» или «Црвены Звезды». Когда ты вырос на баскетболе, отказаться от этого – очень серьезное решение.

Я всегда говорил, что основа этого клуба – устойчивость. Мы не должны загонять себя в стрессовую ситуацию. Наши болельщики и вся наша среда заслуживают того, чтобы мы не ставили их под угрозу», – подчеркнул Деботт.

Одной из ключевых проблем остаются требования Евролиги к инфраструктуре. Домашняя арена клуба, Ekinox, вмещает 3 540 зрителей, что ниже стандартов турнира и может потребовать переезда или получения исключения.

«Я бы хотел, чтобы мы играли в Ekinox. «Монако» же играет у себя дома… Для меня важно пройти этот этап. Если нам скажут, что нужно работать иначе, мы рассмотрим другие варианты.

Либо мы делаем это правильно, либо отказываемся», – подытожил президент «Бурка ».