«Самара» не сыграет в следующем сезоне Единой лиги ВТБ («Перехват»)

«Самара» покинет Единую лигу ВТБ, клуб не предоставил финансовые гарантии.

Баскетбольный клуб «Самара» не выступит в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает Telegram-канал «Перехват». В день дедлайна по предоставлению финансовых гарантий клуб не смог подтвердить их наличие.

«Самара» выступает в Лиге ВТБ с 2022 года, поднявшись из Суперлиги. Будущее основной мужской команды остается неопределенным: рассматривается вариант участия в Суперлиге, однако и там оно пока не гарантировано.

По информации «Перехвата», сам клуб, вероятнее всего, сохранится, однако его структура – включая женские команды и формат 3х3 – будет пересмотрена.

В этом сезоне Единой Лиги ВТБ «Самара» заняла последнее место в регулярном чемпионате с результатом 2-38.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
За два года из бюджета топ 5 , до практически полного исчезновения, молодец Губер, так держать.
Крылья Советов следующие
Никогда не понимал ответственность губернаторов за профессиональные команды, забот и без этого так сказать, полная голова, в наше не простое время
Это он так порядок навёл. Настоящий хозяйственник!
Ну правильно, нечего в лиге держать мальчиков для битья, и команду которая не способна обеспечить себе бюджет, другой вопрос с их уходом в лиге остаётся всего на всего 9 клубов их место кто-то займет из суперлиги или же оставят все как есть ?) если так то это не очень как-то , с тем что еще в позапрошлом году в лиге было 12 клубов а не десять.
Пока 10 клубов без Самары.
Точно, я про существование автодора ,как-то забыл)))
Главное красивые отчеты про развитие Лиги будут! ))
Отрицательный рост.)
Короче, судя по тенденции дальше на очереди Авто, а там, глядишь, и Нижний.
С одной стороны, можно играть в 5 кругов, а не в 4, как в завершающемся сезоне. С другой стороны, можно , как в чемпионате ГДР по хоккею с шайбой, оставить 2 команды, ну ладно, 4, и пусть они играют в 10 кругов, можно даже без плей-офф.
полностью поддерживаю....
как же похорошел бакетбол при ак-47 и илоне !!!!!!!!!!!!!!
Кстати, система с разделением на первую и вторую 6-ки была более интересной, если сравнивать с нынешним чемпионатом, в котором было уж слишком много проходных матчей.
Губернатор: "Миссия выполнена!"
Ох, чувствую, погремят в НБА-Европа-лиге!
