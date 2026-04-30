«Самара» не сыграет в следующем сезоне Единой лиги ВТБ («Перехват»)

«Самара» покинет Единую лигу ВТБ, клуб не предоставил финансовые гарантии.

Баскетбольный клуб «Самара » не выступит в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает Telegram-канал «Перехват». В день дедлайна по предоставлению финансовых гарантий клуб не смог подтвердить их наличие.

«Самара» выступает в Лиге ВТБ с 2022 года, поднявшись из Суперлиги. Будущее основной мужской команды остается неопределенным: рассматривается вариант участия в Суперлиге, однако и там оно пока не гарантировано.

По информации «Перехвата», сам клуб, вероятнее всего, сохранится, однако его структура – включая женские команды и формат 3х3 – будет пересмотрена.

В этом сезоне Единой Лиги ВТБ «Самара» заняла последнее место в регулярном чемпионате с результатом 2-38.