«Самара» не сыграет в следующем сезоне Единой лиги ВТБ («Перехват»)
«Самара» покинет Единую лигу ВТБ, клуб не предоставил финансовые гарантии.
Баскетбольный клуб «Самара» не выступит в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает Telegram-канал «Перехват». В день дедлайна по предоставлению финансовых гарантий клуб не смог подтвердить их наличие.
«Самара» выступает в Лиге ВТБ с 2022 года, поднявшись из Суперлиги. Будущее основной мужской команды остается неопределенным: рассматривается вариант участия в Суперлиге, однако и там оно пока не гарантировано.
По информации «Перехвата», сам клуб, вероятнее всего, сохранится, однако его структура – включая женские команды и формат 3х3 – будет пересмотрена.
В этом сезоне Единой Лиги ВТБ «Самара» заняла последнее место в регулярном чемпионате с результатом 2-38.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
Крылья Советов следующие
