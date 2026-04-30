Дарран Хиллиард признан MVP финала Кубка ФИБА-Европа

«Бильбао» выиграл Кубок ФИБА-Европа второй год подряд, MVP – Дарран Хиллиард.

В ответном матче финала Кубка Европы ФИБА испанский «Бильбао» обыграл греческий ПАОК со счетом 89:74 и по сумме двух встреч (162:153) завоевал трофей второй год подряд.

MVP финальной серии признан экс-игрок ЦСКА и УНИКСа Дарран Хиллиард, который этим летом перебрался в «Бильбао » из Казани. Защитник набирал в среднем 17,5 очка и отдавал 3,5 передачи за игру, реализуя 45% бросков с игры.