Дарран Хиллиард признан MVP финала Кубка ФИБА-Европа
«Бильбао» выиграл Кубок ФИБА-Европа второй год подряд, MVP – Дарран Хиллиард.
В ответном матче финала Кубка Европы ФИБА испанский «Бильбао» обыграл греческий ПАОК со счетом 89:74 и по сумме двух встреч (162:153) завоевал трофей второй год подряд.
MVP финальной серии признан экс-игрок ЦСКА и УНИКСа Дарран Хиллиард, который этим летом перебрался в «Бильбао» из Казани. Защитник набирал в среднем 17,5 очка и отдавал 3,5 передачи за игру, реализуя 45% бросков с игры.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт ФИБА
