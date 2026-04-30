Айо Досунму «под вопросом» на шестой матч с «Денвером» из-за дискомфорта в икроножной мышце

Айо Досунму может не сыграть в шестом матче с «Наггетс».

Защитник «Миннесота» Айо Досунму внесен в отчет о травмах и имеет статус «под вопросом» перед шестым матчем серии плей-офф против «Денвера» из-за дискомфорта в икроножной мышце правой ноги.

Досунму стал важным игроком ротации «Тимбервулвз» на фоне травм Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо, которые выбыли до конца серии. В пяти матчах он в среднем набирал 21,8 очка, 4,2 передачи и 2,8 подбора.

Также участие в предстоящей встрече под вопросом у Боунса Хайлэнда (проблемы с коленом).

«Миннесота» ведет в серии 3–2 и может закрыть противостояние в шестом матче.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
Напоминает прошлогодний Денвер в ПО, травма на травме.
В седьмом матче у Мини только Рэндл останется
Все поняли в офисе, готовимся отдыхать до октября.
и их осталось.... 10 негритят, новая редакция....
Идёт охота на волков,
Идёт охота!
На серых хищников,
Матёрых и щенков!
задолбало обилие травм
Спасибо, что не аут. Ужасный пост-сезон для волков
Во пруха для Наггетс началась когда серия уже почти на флажке была
