Айо Досунму «под вопросом» на шестой матч с «Денвером» из-за дискомфорта в икроножной мышце

Айо Досунму может не сыграть в шестом матче с «Наггетс».

Защитник «Миннесота» Айо Досунму внесен в отчет о травмах и имеет статус «под вопросом» перед шестым матчем серии плей-офф против «Денвера » из-за дискомфорта в икроножной мышце правой ноги.

Досунму стал важным игроком ротации «Тимбервулвз» на фоне травм Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо, которые выбыли до конца серии. В пяти матчах он в среднем набирал 21,8 очка, 4,2 передачи и 2,8 подбора.

Также участие в предстоящей встрече под вопросом у Боунса Хайлэнда (проблемы с коленом).

«Миннесота » ведет в серии 3–2 и может закрыть противостояние в шестом матче.