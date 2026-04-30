Айо Досунму «под вопросом» на шестой матч с «Денвером» из-за дискомфорта в икроножной мышце
Айо Досунму может не сыграть в шестом матче с «Наггетс».
Защитник «Миннесота» Айо Досунму внесен в отчет о травмах и имеет статус «под вопросом» перед шестым матчем серии плей-офф против «Денвера» из-за дискомфорта в икроножной мышце правой ноги.
Досунму стал важным игроком ротации «Тимбервулвз» на фоне травм Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо, которые выбыли до конца серии. В пяти матчах он в среднем набирал 21,8 очка, 4,2 передачи и 2,8 подбора.
Также участие в предстоящей встрече под вопросом у Боунса Хайлэнда (проблемы с коленом).
«Миннесота» ведет в серии 3–2 и может закрыть противостояние в шестом матче.
Опубликовал: opimakh.ilya
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Идёт охота!
На серых хищников,
Матёрых и щенков!