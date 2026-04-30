Алекс Пойтресс: «В финале НБА сыграют «Оклахома» и «Кливленд»
Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс, находясь на «Финале четырех» Единой молодежной лиги ВТБ, поделился мнением о турнире, перспективах молодых игроков и фаворитах плей-офф Единой лиги ВТБ и НБА.
- Как вам молодежный турнир лучших команд лиги?
– Здесь очень много молодых и классных игроков. Они выкладываются на все 100%. Молодые баскетболисты – это наше будущее. Надеюсь, что «Зенит-М» станет чемпионом. Если, будут играть так же, как в первой половине, то у них обязательно все получится. Многие из этих игроков молодежного «Зенита» могут стать частью основной команды. Им нужно продолжать трудиться, работать и все придет, главное – с каждым днем становиться лучше и лучше.
- А кто же фавориты самой Единой Лиги ВТБ в этом плей-офф?
– Не скажу точно, кто станет чемпионом Лиги ВТБ, надеюсь, это будет «Зенит».
- А кто же сыграет в финальной серии НБА?
– Выделю фаворита всего сезона НБА – «Оклахому» и «Кливленд», – сказал Пойтресс.