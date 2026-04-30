4

Алекс Пойтресс: «В финале НБА сыграют «Оклахома» и «Кливленд»

Алекс Пойтресс: В финале НБА сыграют «Оклахома» и «Кливленд».

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс, находясь на «Финале четырех» Единой молодежной лиги ВТБ, поделился мнением о турнире, перспективах молодых игроков и фаворитах плей-офф Единой лиги ВТБ и НБА.

- Как вам молодежный турнир лучших команд лиги?

– Здесь очень много молодых и классных игроков. Они выкладываются на все 100%. Молодые баскетболисты – это наше будущее. Надеюсь, что «Зенит-М» станет чемпионом. Если, будут играть так же, как в первой половине, то у них обязательно все получится. Многие из этих игроков молодежного «Зенита» могут стать частью основной команды. Им нужно продолжать трудиться, работать и все придет, главное – с каждым днем становиться лучше и лучше.

- А кто же фавориты самой Единой Лиги ВТБ в этом плей-офф?

– Не скажу точно, кто станет чемпионом Лиги ВТБ, надеюсь, это будет «Зенит».

- А кто же сыграет в финальной серии НБА?

– Выделю фаворита всего сезона НБА – «Оклахому» и «Кливленд», – сказал Пойтресс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Спортс“
logoЗенит
logoНБА
logoЕдиная лига ВТБ
Алекс Пойтресс
logoКливленд
logoОклахома-Сити
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Кливленда , звезды пока играют ниже своих возможностей. Надо будет сильно постараться, чтобы попасть в финал.
Если будет такой финал, Окла может хоть в разогревочных костюмах выходить
Кто там здоровый будет, тот и выйдет от востока. Хоть Никс, хоть Орландо .
Хочется верить, что от Востока будет Бостон
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» победил «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» выиграл у «ЦСКА-Юниор»
30 апреля, 18:25
Андре Роберсон: «Видеть Луку Шаманича на паркете было потрясающе. Его возвращение определенно придало нам сил»
29 апреля, 10:30
Алекс Пойтресс о серии с «Уралмашем»: «Не хотелось бы говорить о конкретном счете, но мы должны проходить в полуфинал»
26 апреля, 10:00
Рекомендуем
Главные новости
«Чикаго» рассматривает Майка Нори как главного кандидата на пост главного тренера
9 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. «Детройт» примет «Орландо», «Кливленд» сыграет с «Торонто» в решающих матчах серий
22 минуты назад
Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
29 минут назад
Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф
52 минуты назад
Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»
сегодня, 14:46
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
сегодня, 14:10
Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых
сегодня, 14:02
Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»
сегодня, 13:42
Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
сегодня, 12:22
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
43 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
43 минуты назадLive
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
46 минут назад
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
ACB. 40 очков Марио Хезони позволили «Реалу» обыграть «Мурсию» после овертайма, «Манреса» одолела «Валенсию» и другие матчи
сегодня, 12:45
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Трабзонспором», «Тофаш» примет «Каршияку»
сегодня, 12:45
Рекомендуем