Алекс Пойтресс: В финале НБА сыграют «Оклахома» и «Кливленд».

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс , находясь на «Финале четырех» Единой молодежной лиги ВТБ, поделился мнением о турнире, перспективах молодых игроков и фаворитах плей-офф Единой лиги ВТБ и НБА.

- Как вам молодежный турнир лучших команд лиги?

– Здесь очень много молодых и классных игроков. Они выкладываются на все 100%. Молодые баскетболисты – это наше будущее. Надеюсь, что «Зенит-М» станет чемпионом. Если, будут играть так же, как в первой половине, то у них обязательно все получится. Многие из этих игроков молодежного «Зенита » могут стать частью основной команды. Им нужно продолжать трудиться, работать и все придет, главное – с каждым днем становиться лучше и лучше.

- А кто же фавориты самой Единой Лиги ВТБ в этом плей-офф?

– Не скажу точно, кто станет чемпионом Лиги ВТБ, надеюсь, это будет «Зенит».

- А кто же сыграет в финальной серии НБА?

– Выделю фаворита всего сезона НБА – «Оклахому» и «Кливленд », – сказал Пойтресс.