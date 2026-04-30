0

Яннис Адетокумбо пропустит летнее окно квалификации к чемпионату мира

Яннис Адетокумбо не сыграет за сборную Греции этим летом.

Яннис Адетокумбо не сыграет за сборную Греции в летнем окне квалификации к чемпионату мира 2027.

«Я не смогу сыграть в квалификации в этом году. Я очень хотел помочь сборной, потому что из-за травм провел мало матчей за «Милуоки». Будем ждать до 2027 года. С ногами все в порядке», – сообщил Яннис в интервью Sport24.

Двукратный MVP НБА также поделился планами на лето, отметив, что это одно из самых свободных межсезоний в его карьере.

«У меня есть дела, работа с моим фондом в память об отце, нужно съездить в Китай. Это самое свободное лето за последние десять лет – каждый год были турниры со сборной. Теперь смогу отдохнуть, погулять, возможно, вы увидите меня на островах», – поделился форвард «Бакс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoсборная Греции
logoМилуоки
Чемпионат мира по баскетболу 2027
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Орландо» проявлял интерес к Яннису Адетокумбо до дедлайна обменов (Майкл Скотто)
29 апреля, 16:15
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
28 апреля, 05:41
НБА сама виновата в травмах звезд. Текущие правила дают слишком много свободы – а она ломает игроков
26 апреля, 14:35
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Первый раунд плей-офф. «Детройт» примет «Орландо», «Кливленд» сыграет с «Торонто» в решающих матчах серий
8 минут назад
Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
15 минут назад
Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф
38 минут назад
Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»
55 минут назад
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
сегодня, 14:10
Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых
сегодня, 14:02
Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»
сегодня, 13:42
Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
сегодня, 12:22
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
сегодня, 11:57
Джоэл Эмбиид призвал фанатов «Сиксерс» не продавать свои билеты болельщикам «Никс»: «Если нужны деньги – я вас прикрою»
сегодня, 11:00
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
29 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
29 минут назадLive
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
32 минуты назад
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
ACB. 40 очков Марио Хезони позволили «Реалу» обыграть «Мурсию» после овертайма, «Манреса» одолела «Валенсию» и другие матчи
сегодня, 12:45
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Трабзонспором», «Тофаш» примет «Каршияку»
сегодня, 12:45
Рекомендуем