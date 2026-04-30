Яннис Адетокумбо пропустит летнее окно квалификации к чемпионату мира

Яннис Адетокумбо не сыграет за сборную Греции в летнем окне квалификации к чемпионату мира 2027.

«Я не смогу сыграть в квалификации в этом году. Я очень хотел помочь сборной, потому что из-за травм провел мало матчей за «Милуоки ». Будем ждать до 2027 года. С ногами все в порядке», – сообщил Яннис в интервью Sport24.

Двукратный MVP НБА также поделился планами на лето, отметив, что это одно из самых свободных межсезоний в его карьере.

«У меня есть дела, работа с моим фондом в память об отце, нужно съездить в Китай. Это самое свободное лето за последние десять лет – каждый год были турниры со сборной. Теперь смогу отдохнуть, погулять, возможно, вы увидите меня на островах», – поделился форвард «Бакс».