НБА. Первый раунд плей-офф. 32 очка Джейдена Макдэниэлса помогли «Миннесоте» выбить «Денвер», «Нью-Йорк» разгромил «Атланту» с разницей «+51» и прошел дальше

1 мая прошли три матча серий первого раунда плей-офф НБА.

«Миннесота» закрыла серию с «Денвером », победив в шестой игре – 110:98. Форвард «Вулвс» Джейден Макдэниэлс отметился дабл-даблом из 32 очков и 10 подборов (13 из 25 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 5 из 6 с линии).

«Бостон» уступил «Филадельфии» (93:106), на счету звездного защитника «Сиксерс» Тайриза Макси 30 очков (11 из 22 с игры, 3 из 5 трехочковых, 5 из 5 штафных).

«Нью-Йорк» разгромил «Атланту» на рекордные в истории клуба в плей-офф 51 очко (140:89) и прошел во второй раунд. «Никс» вели 47 очков после первой половины – рекордный показатель в истории НБА.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Нью-Йорк » выиграл серию – 4-2.

В серии ничья – 3-3.

«Миннесота » выиграла серию – 4-2.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.