  • НБА. Первый раунд плей-офф. 32 очка Джейдена Макдэниэлса помогли «Миннесоте» выбить «Денвер», «Нью-Йорк» разгромил «Атланту» с разницей «+51» и прошел дальше
1 мая прошли три матча серий первого раунда плей-офф НБА.

«Миннесота» закрыла серию с «Денвером», победив в шестой игре – 110:98. Форвард «Вулвс» Джейден Макдэниэлс отметился дабл-даблом из 32 очков и 10 подборов (13 из 25 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 5 из 6 с линии).

«Бостон» уступил «Филадельфии» (93:106), на счету звездного защитника «Сиксерс» Тайриза Макси 30 очков (11 из 22 с игры, 3 из 5 трехочковых, 5 из 5 штафных).

«Нью-Йорк» разгромил «Атланту» на рекордные в истории клуба в плей-офф 51 очко (140:89) и прошел во второй раунд. «Никс» вели 47 очков после первой половины – рекордный показатель в истории НБА. 

«Нью-Йорк» выиграл серию – 4-2.

В серии ничья – 3-3.

«Миннесота» выиграла серию – 4-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Когда увидел счёт 22 - 72 на сайте, сразу понял, что-то горячее на трансляции происходит, пошел за салфетками, закрылся один в комнате, включил трансляцию, сделал потише ...
Ответ Павел Егоров
Комментарий скрыт
Ответ Павел Егоров
Ничего не сказано про смазку…
Ах ты любитель жесткого насилия без согласия!)
Кто грузил хаты на проход Денвера, может отыграться. Взять кредит и зарядить на Роккетс.
Отличный план!!!🤣
Ожидание : камбек Денвера с 1-3
Реальность: камбек Филы)))
Просто о том, как Бостон растет благодаря сопротивлению Филадельфии, какой он классный, статью на спортсе написали, а про Миннесоту нет
Пахари из Миннесоты. Волка ноги кормят. Большое спасибо.
В Миннесоте в конце во время челленджа Финча запустили хит «Country roads, take me home» джона ДЕНВЕРА. Коллективный Макди случился на арене
Миньке конечно лютый респект, без разницы как закончится сегодня встреча. Даже после того, как серб плотно включился, удержали преимущество
Арон Гордон значит для Наггетс ещё больше, чем о нём думали.
И, к сожелению, это стало ясно тогда, когда он стал хроническим травматом
и даже Портер, хотя о нем уже все забыли. Думаю что его стабильные очков 15-20, габариты в защите и подборы подразгрузили бы Николу и Джамала. Никто из тех кто пришел на замену к сожалению ничего подобного не показали.
За Атланту заявили студентов РУДНа
Та самая "сборная Колумбии"?))
МакДениелс- мужчина. Просто монстр
МакДениелс- мужчина. Просто монстр
"Сегодня мы проиграли, но в шестой выиграем" - Макденьялс после пятой игры. Просто мужик, ответил за каждое своё слово, сказанное по ходу серии 💪🏾
Ничего хвалебного писать про Филу не хочется. Столько раз было - подарят надежду вроде, потом растопчут ее в пыль. Хочу только одного - победы в седьмой игре! Идите и возьмите ее! Вот пойдите и возьмите!
Комментарий скрыт
А вам непох?
