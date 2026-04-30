Деандре Эйтон: «Хочу изменить представление обо мне и показать, что я – двусторонний игрок»

Эйтон: Хочу изменить представление о себе и показать, что я – двусторонний игрок.

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон, ставший одним из ключевых игроков в серии против «Хьюстона», заявил, что находится на особой миссии.

«Это плей‑офф, и здесь нельзя расслабляться ни на секунду. Я сейчас на миссии другого уровня: не только побеждать с «Лейкерс», но и изменить общее представление обо мне. Я просто хочу показать, что люблю эту игру и я – двусторонний игрок», – сказал Эйтон.

В пятом матче серии 27-летний баскетболист набрал 18 очков, сделал 17 подборов и 2 блок-шота.