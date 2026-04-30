Деандре Эйтон: «Хочу изменить представление обо мне и показать, что я – двусторонний игрок»
Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон, ставший одним из ключевых игроков в серии против «Хьюстона», заявил, что находится на особой миссии.
«Это плей‑офф, и здесь нельзя расслабляться ни на секунду. Я сейчас на миссии другого уровня: не только побеждать с «Лейкерс», но и изменить общее представление обо мне. Я просто хочу показать, что люблю эту игру и я – двусторонний игрок», – сказал Эйтон.
В пятом матче серии 27-летний баскетболист набрал 18 очков, сделал 17 подборов и 2 блок-шота.
Two-way contract for a two-way player
ну как Капела, мы поняли
"Деандре Эйтон, или Как я научился не волноваться и полюбил эту игру"
играю и за тех, и за других
Сегодня нормально сыграл
Это он про то, что хорош и слева и справа на площадке?)
... на скамейке
ноль-сторонний игрок
Да, одинаково плох как в атаке так и в защите)
Ну вообще норм сыграл, почти 20/20 это элитный уровень
Да уже в следующем сезоне и в другой команде :-)
