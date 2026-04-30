11

Деандре Эйтон: «Хочу изменить представление обо мне и показать, что я – двусторонний игрок»

Эйтон: Хочу изменить представление о себе и показать, что я – двусторонний игрок.

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон, ставший одним из ключевых игроков в серии против «Хьюстона», заявил, что находится на особой миссии.

«Это плей‑офф, и здесь нельзя расслабляться ни на секунду. Я сейчас на миссии другого уровня: не только побеждать с «Лейкерс», но и изменить общее представление обо мне. Я просто хочу показать, что люблю эту игру и я – двусторонний игрок», – сказал Эйтон.

В пятом матче серии 27-летний баскетболист набрал 18 очков, сделал 17 подборов и 2 блок-шота.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛейкерс
logoНБА плей-офф
logoДеандре Эйтон
logoНБА
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Two-way contract for a two-way player
ну как Капела, мы поняли
"Деандре Эйтон, или Как я научился не волноваться и полюбил эту игру"
играю и за тех, и за других
Сегодня нормально сыграл
Это он про то, что хорош и слева и справа на площадке?)
Ответ ManOfWar
Это он про то, что хорош и слева и справа на площадке?)
... на скамейке
ноль-сторонний игрок
Да, одинаково плох как в атаке так и в защите)
Ну вообще норм сыграл, почти 20/20 это элитный уровень
Да уже в следующем сезоне и в другой команде :-)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рид Шеппард ответил на толчок Леброна важным попаданием и перехватом
30 апреля, 13:30Видео
Кевин Дюрэнт пропустит шестой матч серии с «Лейкерс»
30 апреля, 13:10
Джабари Смит о камбэке в серии с «Лейкерс»: «Мы растем вместе. Неделю назад мы развалились, а сейчас делаем шаг в нужном направлении»
30 апреля, 10:20
Рекомендуем
Главные новости
«Чикаго» рассматривает Майка Нори как главного кандидата на пост главного тренера
11 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. «Детройт» примет «Орландо», «Кливленд» сыграет с «Торонто» в решающих матчах серий
24 минуты назад
Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
31 минуту назад
Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф
54 минуты назад
Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»
сегодня, 14:46
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
сегодня, 14:10
Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых
сегодня, 14:02
Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»
сегодня, 13:42
Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
сегодня, 12:22
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
45 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
45 минут назадLive
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
48 минут назад
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
ACB. 40 очков Марио Хезони позволили «Реалу» обыграть «Мурсию» после овертайма, «Манреса» одолела «Валенсию» и другие матчи
сегодня, 12:45
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Трабзонспором», «Тофаш» примет «Каршияку»
сегодня, 12:45
Рекомендуем