Майк Джеймс может быть дисквалифицирован на три матча в чемпионате Франции

По информации BasketNews, разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс может получить трехматчевую дисквалификацию в чемпионате Франции. 35-летний баскетболист был удален во второй четверти матча против «Виллербан» 18 апреля после двух технических фолов, полученных за реакцию на решения судей.

Ожидается, что «Монако» подаст апелляцию в попытке сократить срок наказания. В случае подтверждения дисквалификация начнется 10 мая в матче против «Парижа», и Джеймс также может пропустить старт плей-офф.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
