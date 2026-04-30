Майк Джеймс может быть дисквалифицирован на три матча в чемпионате Франции

Майк Джеймс может пропустить 3 матча в чемпионате Франции из-за дисквалификации.

По информации BasketNews, разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс может получить трехматчевую дисквалификацию в чемпионате Франции. 35-летний баскетболист был удален во второй четверти матча против «Виллербан» 18 апреля после двух технических фолов, полученных за реакцию на решения судей.

Ожидается, что «Монако » подаст апелляцию в попытке сократить срок наказания. В случае подтверждения дисквалификация начнется 10 мая в матче против «Парижа», и Джеймс также может пропустить старт плей-офф.