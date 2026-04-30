Джон Уолл стал президентом по баскетбольным операциям в университете Говарда

Бывшая звезда НБА Джон Уолл начинает новый этап в своей баскетбольной карьере. По информации инсайдера Шэмса Чарании, Уолл занял пост президента по баскетбольным операциям в университете Говарда, вернувшись в Вашингтон – город, в котором он провел большую часть игровой карьеры.

Уолл выступал за «Уизардс» с 2010 по 2020 год после того, как был выбран под первым номером драфта из университета Кентукки. Идея сотрудничества с университетом Говарда возникла у него 31 января, когда он исполнял роль почетного капитана команды на день и заявил руководству университета о желании в будущем стать президентом по баскетбольным операциям на уровне НБА.

Сейчас Уолл уже активно вовлечен в работу в университете: он участвует в командных собраниях, оценке новичков и игроков, находящихся на трансферном рынке, а также помогает формировать стратегию развития программы. В его задачи входят комплектование состава, сделки в рамках системы NIL, распределение доходов, переговоры с агентами и наставничество игроков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
В операциях Уолл толк знает.
Странно, что не преподавателем экономики, антикризисных решений и страховкам при травмах средней тяжести
Ответ Невралгия Ребрачи
Или каким-нибудь ассистентом
Кентукки даже на административные должности не могут людей подписать в это межсезонье 😁
