Рид Шеппард ответил на толчок Леброна важным попаданием и перехватом
Рид Шеппард взял игру на себя после толчка от Леброна.
«Хьюстон» выиграл пятый матч серии первого раунда с «Лейкерс» со счетом 99:93.
За три минуты до конца встречи Леброн Джеймс толкнул Рида Шеппарда, после чего разыгрывающий «Рокетс» перехватил инициативу.
В следующем владении Шеппард реализовал важный бросок со средней дистанции, а в следующем владении отобрал мяч у Леброна и добавил еще два очка.
21-летний баскетболист завершил игру с 12 очками, 6 передачами и 3 перехватами.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Fullcourtpass
Я в те моменты уже подумал, что Хьюстон сдох и ЛАЛ их добьют сейчас.