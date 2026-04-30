Рид Шеппард ответил на толчок Леброна важным попаданием и перехватом

Рид Шеппард взял игру на себя после толчка от Леброна.

«Хьюстон » выиграл пятый матч серии первого раунда с «Лейкерс » со счетом 99:93.

За три минуты до конца встречи Леброн Джеймс толкнул Рида Шеппарда , после чего разыгрывающий «Рокетс» перехватил инициативу.

В следующем владении Шеппард реализовал важный бросок со средней дистанции, а в следующем владении отобрал мяч у Леброна и добавил еще два очка.

21-летний баскетболист завершил игру с 12 очками, 6 передачами и 3 перехватами.