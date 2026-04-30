Видео
9

Рид Шеппард ответил на толчок Леброна важным попаданием и перехватом

Рид Шеппард взял игру на себя после толчка от Леброна.

«Хьюстон» выиграл пятый матч серии первого раунда с «Лейкерс» со счетом 99:93.

За три минуты до конца встречи Леброн Джеймс толкнул Рида Шеппарда, после чего разыгрывающий «Рокетс» перехватил инициативу.

В следующем владении Шеппард реализовал важный бросок со средней дистанции, а в следующем владении отобрал мяч у Леброна и добавил еще два очка.

21-летний баскетболист завершил игру с 12 очками, 6 передачами и 3 перехватами.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Fullcourtpass
logoХьюстон
logoРид Шеппард
logoНБА плей-офф
logoЛеброн Джеймс
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoЛейкерс
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наш мальчик! Рид, когда опыта наберется, будет реально зажигать. Самое светлое пятно в Рокетс
Ответ TryHarden13
Наш мальчик! Рид, когда опыта наберется, будет реально зажигать. Самое светлое пятно в Рокетс
Я уверен, что ты не имел ввиду цвет кожи, но вышло забавно.
Леброн обидел мальца, но тот оказался не промах. Порадовало, что все сделал с каменным лицом и без эмоций, хороший парень в Хьюстоне растет.
Ответ BT
Леброн обидел мальца, но тот оказался не промах. Порадовало, что все сделал с каменным лицом и без эмоций, хороший парень в Хьюстоне растет.
Хоть и ростом не в отца -
Не обидишь молодца:
Он кладёт на две лопатки
В школе лучшего борца -
Чемпиона по борьбе
Из седьмого класса "Б".
Молодцом. Реабилитировался за концовку 2-го (или 3-го, не помню) матча, где допустил ключевую потерю.
крутой момент!
Я в те моменты уже подумал, что Хьюстон сдох и ЛАЛ их добьют сейчас.
Ответ fridzon
крутой момент! Я в те моменты уже подумал, что Хьюстон сдох и ЛАЛ их добьют сейчас.
Тоже подумал "ну вот, началось" - слив концовок это визитная карточка Удоки. Матчей так ~13 навскидку слили в этом сезоне, имея преимущество в счете в 4-й четверти. По овертаймам вообще 1-8 чтоль. Жуть.
Вот что королевское касание творит
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт пропустит шестой матч серии с «Лейкерс»
30 апреля, 13:10
Джабари Смит о камбэке в серии с «Лейкерс»: «Мы растем вместе. Неделю назад мы развалились, а сейчас делаем шаг в нужном направлении»
30 апреля, 10:20
Шакил О’Нил: «Рад, что «Хьюстон» победил, «Лейкерс» меня разочаровали отсутствием старания и энергии»
30 апреля, 07:59
Рекомендуем
Главные новости
«Чикаго» рассматривает Майку Нори как главного кандидата на пост главного тренера
47 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. «Детройт» примет «Орландо», «Кливленд» сыграет с «Торонто» в решающих матчах серий
сегодня, 15:33
Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
сегодня, 15:26
Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф
сегодня, 15:03
Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»
сегодня, 14:46
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
сегодня, 14:10
Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых
сегодня, 14:02
Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»
сегодня, 13:42
Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
сегодня, 12:22
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Томислав Томович после победы над «Пармой»: «Это была отличная серия плей-офф – все матчи были очень близкими»
17 минут назад
Евгений Пашутин о поражении от «Локо»: «Перестали возвращаться в защиту и рано поверили в свою победу»
31 минуту назад
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
сегодня, 15:09
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
Рекомендуем