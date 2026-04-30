Кевин Дюрэнт пропустит шестой матч серии с «Лейкерс»

Кевин Дюрэнт не сыграет в шестой игре серии с «Лейкерс».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт пропустит шестой матч серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс ».

Дюрэнт принял участие лишь во втором матче серии. Первую игру он пропустил из-за столкновения коленями с партнером по команде на тренировке. Во второй встрече форвард получил травму голеностопа, из-за которой затем пропустил три последующих матча.

«Рокетс» проведут домашнюю встречу 2 мая после того, как сократили отставание в серии с 0-3 до 2-3.