Кевин Дюрэнт пропустит шестой матч серии с «Лейкерс»

Кевин Дюрэнт не сыграет в шестой игре серии с «Лейкерс».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт пропустит шестой матч серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс».

Дюрэнт принял участие лишь во втором матче серии. Первую игру он пропустил из-за столкновения коленями с партнером по команде на тренировке. Во второй встрече форвард получил травму голеностопа, из-за которой затем пропустил три последующих матча.

«Рокетс» проведут домашнюю встречу 2 мая после того, как сократили отставание в серии с 0-3 до 2-3.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Get Up
Кеша решил не словом, а делом помочь Рокетс))
У Рокетс появились реальные шансы на 3-3
Кекс клоун, заварил каши, разгребать не хочет. Хоть бы на ограниченных минутах разбавил кирпичи Томпсона, но нет, будет давить лыбу и в крысу с фейка писать про Джабари Смита
Ответ Nightyork97
сразу видно человека, знающего, что такое ушиб колена и травмы голеностопа для людей ростом выше 2-10 ) Дюрэнт уже один раз вышел недолеченным, второй такой выход может завершить его карьеру. Но вам, конечно же, виднее.
Ответ ExplodingSun
Комментарий скрыт
Будет забавно, если Хьюстон отлично командно сыграет и выиграет. А в 7 матче Дюра востановится, но Удока его не выпустит, потому что без него команда играет лучше
Без КД навряд ли сможем одолеть Лейкерс в этой серии. Понятно, что два матча взяли на зубах, но Леброн думаю соберется на следующую игру. Хочется верить в победу, но не могу. Не будет так сильно обидно, если проиграем серию без КД, Ванвлита и Адамса. Удачи молодым ракетам!
Ответ Houston Fan
Так то ЛА и в 3 матче отскочили и в историю вошли.1 и 2 матч процент попадания просто был выше на меньших попытках.
Стыдно не верить в свою команду,когда и оснований на это нет.

Может судьи помогут Леброну в историю не попасть проиграв с 3:0 в серии.
Ответ Houston Fan
Там перерыв 1 день всего, не восстановится Брон. Какой же ты Хьюстон фан, если в наших пацанов не веришь? Поиграем еще, а то что без КД даже лучше
Сейчас разумное уже решение дать этому составу выкручиваться самим. Его бы с лавки выпустить, но он не пойдет)
Главное, чтобы свою волшебную вязаную шапочку надел...)
Кеша уже и не нужен вообще никому, ни этому Хьюстону, ни кому-либо другому за текущую зарплату. Сейчас его акции на уровне Вестбрука. Да и без него Ракеты вполне себе боеспособны против таких же Днарей из Лейкерс. Адамс - гораздо более болезненная потеря для команды.
КД помогает своей команде тем... что перестал играть в этой серии. У Хьюстона есть шанс на 3-3, но надеюсь Леброн уже закроет серию и не позволит Ривзу кидать тонну кирпичей.
