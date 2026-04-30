«Не мог играть в нужном темпе и прихрамывал». Скотти Барнс получил травму бедра

«Торонто» возвращается на свою площадку в проблемном состоянии.

5-й матч серии между «Кливлендом » и «Торонто » стал предельно неудачным для гостей. «Рэпторс» имели шансы на победу, но не удержали ее в финальной 12-минутке, а два наиболее дорогих игрока состава получили травмы.

Брэндон Ингрэм , по сообщению клуба, получил рецидив травмы пятки во второй четверти. Эта проблема беспокоила его под конец «регулярки».

«У него случился рецидив во время одного из эпизодов. Мы попытались сменить повязку. В перерыве он проходил процедуры, чтобы попытаться вернуться во второй половине, но не получилось. Завтра мы будем знать больше», – поделился главный тренер Дарко Раякович.

Скотти Барнс получил удар в бедро во время прохода под кольцо также во второй четверти. Форвард закончил матч с 17 очками, 11 передачами и 8 подборами.

«Очевидно, это повлияло. Не мог поддерживать нужный мне темп. Прихрамывал. Пытался перетерпеть и добиться победы.

Ничего не поделаешь. Надо заняться восстановлением, немного отдохнуть и готовиться к пятнице», – признался Барнс.

Иммануэл Куикли с третьей по величине зарплатой в команде пропускает весь первый раунд плей-офф.