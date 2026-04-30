«Не мог играть в нужном темпе и прихрамывал». Скотти Барнс получил травму бедра
5-й матч серии между «Кливлендом» и «Торонто» стал предельно неудачным для гостей. «Рэпторс» имели шансы на победу, но не удержали ее в финальной 12-минутке, а два наиболее дорогих игрока состава получили травмы.
Брэндон Ингрэм, по сообщению клуба, получил рецидив травмы пятки во второй четверти. Эта проблема беспокоила его под конец «регулярки».
«У него случился рецидив во время одного из эпизодов. Мы попытались сменить повязку. В перерыве он проходил процедуры, чтобы попытаться вернуться во второй половине, но не получилось. Завтра мы будем знать больше», – поделился главный тренер Дарко Раякович.
Скотти Барнс получил удар в бедро во время прохода под кольцо также во второй четверти. Форвард закончил матч с 17 очками, 11 передачами и 8 подборами.
«Очевидно, это повлияло. Не мог поддерживать нужный мне темп. Прихрамывал. Пытался перетерпеть и добиться победы.
Ничего не поделаешь. Надо заняться восстановлением, немного отдохнуть и готовиться к пятнице», – признался Барнс.
Иммануэл Куикли с третьей по величине зарплатой в команде пропускает весь первый раунд плей-офф.