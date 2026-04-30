У Эди Тавареша разрыв медиальной коллатеральной связки, центровой «Реала» может пропустить плей-офф Евролиги
«Реал» лишился Эди Тавареша на длительный срок.
Центровой Эди Тавареш отыграл меньше трех минут в плей-офф сезона-2025/26 Евролиги. После неудачного приземления бигмен повредил левое колено.
Обследование выявило разрыв медиальной коллатеральной связки. Тавареш пропустит серию с «Хапоэлем», его участие в плей-офф под угрозой.
«Большой» набирал 9,6 очка, 6,6 подбора и 1,8 блок-шота за 22,8 минуты в Евролиге в нынешнем сезоне.
Тавареш вошел во 2-ю символическую сборную турнира и был 4-м в голосовании за DPOY.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Может? Уже пропустил. Хорошо, если не сезон.
