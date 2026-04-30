«Штрафные в этом году в их пользу 35-64». Димитрис Итудис был удален в гостевом матче против «Реала»
Димитрис Итудис пожаловался на судейство в играх с «Реалом».
«Хапоэль Тель-Авив» уступил «Реалу» в первом матче серии плей-офф (82:86). Израильский клуб был эффективнее в атаке, но уступил сопернику по количеству попыток со штрафной линии – 14-20.
Главный тренер Димитрис Итудис был удален ближе к концу встречи после двух технических замечаний.
«У нас было три игры в сезоне с великой командой «Реал Мадрид». В Ботевграде, Мадриде в «регулярке» и сейчас в плей-офф. Штрафные – 35-64 в их пользу», – заявил Итудис на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurohoops
