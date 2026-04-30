Эди Тавареш («Реал») выбыл после неудачного приземления в начале первого матча плей-офф Евролиги

«Реал» лишился лидера своей защиты в первом же матче плей-офф.

34-летний центровой «Реала » Эди Тавареш провел всего 2,8 минуты на площадке в первом матче серии против «Хапоэля ». «Большой» неудачно приземлился после борьбы за подбор и, по-видимому, травмировал колено.

Тавареш покинул площадку и уже не вышел на паркет. Испанцы добились победы в его отсутствие со счетом 86:82.

«Эди – примерно 70% нашей обороны. Не знаю, что с ним случилось, но нам пришлось подстраиваться по ходу матча. У нас получилось решить проблему за счет старания, активности, борьбы, концентрации и интеллекта. Мы были очень гибкими», – прокомментировал ситуацию Факундо Кампаццо .