  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эди Тавареш («Реал») выбыл после неудачного приземления в начале первого матча плей-офф Евролиги
0

Эди Тавареш («Реал») выбыл после неудачного приземления в начале первого матча плей-офф Евролиги

«Реал» лишился лидера своей защиты в первом же матче плей-офф.

34-летний центровой «Реала» Эди Тавареш провел всего 2,8 минуты на площадке в первом матче серии против «Хапоэля». «Большой» неудачно приземлился после борьбы за подбор и, по-видимому, травмировал колено.

Тавареш покинул площадку и уже не вышел на паркет. Испанцы добились победы в его отсутствие со счетом 86:82.

«Эди – примерно 70% нашей обороны. Не знаю, что с ним случилось, но нам пришлось подстраиваться по ходу матча. У нас получилось решить проблему за счет старания, активности, борьбы, концентрации и интеллекта. Мы были очень гибкими», – прокомментировал ситуацию Факундо Кампаццо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoФакундо Кампаццо
logoРеал
logoЭди Тавареш
logoХапоэль Тель-Авив
травмы
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. Плей-офф. «Реал» победил «Хапоэль Тель-Авив»
29 апреля, 21:05
Реал – Хапоэль Тель-Авив: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 29 апреля 2026
29 апреля, 17:15Пользовательская новость
Эди Тавареш о проигрыше в голосовании за DPOY: «Я хочу побеждать, но уважаю Диалло – попробую снова в следующем сезоне»
29 апреля, 13:53
Рекомендуем
Главные новости
«Чикаго» рассматривает Майку Нори как главного кандидата на пост главного тренера
44 минуты назад
НБА. Первый раунд плей-офф. «Детройт» примет «Орландо», «Кливленд» сыграет с «Торонто» в решающих матчах серий
57 минут назад
Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
сегодня, 15:26
Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф
сегодня, 15:03
Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»
сегодня, 14:46
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
сегодня, 14:10
Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых
сегодня, 14:02
Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»
сегодня, 13:42
Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
сегодня, 12:22
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Томислав Томович после победы над «Пармой»: «Это была отличная серия плей-офф – все матчи были очень близкими»
14 минут назад
Евгений Пашутин о поражении от «Локо»: «Перестали возвращаться в защиту и рано поверили в свою победу»
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
сегодня, 15:09
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
Рекомендуем