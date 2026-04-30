Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов стал MVP первых матчей плей-офф Евролиги

Евролига назвала MVP первого игрового дня плей-офф.

Самым ценным игроком стартовых игр плей-офф Евролиги стал центровой «Олимпиакоса » Никола Милутинов .

Его команда взяла верх над «Монако » – 91:70. Милутинов оформил дабл-дабл – 13 очков, 10 подборов и 3 передачи. «Большой» реализовал 5 из 9 бросков с игры и 3 из 5 штрафных.