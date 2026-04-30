Джабари Смит о камбэке в серии с «Лейкерс»: «Мы растем вместе. Неделю назад мы развалились, а сейчас делаем шаг в нужном направлении»
«Рокетс» прокомментировали прогресс в первом раунде плей-офф.
«Хьюстон» вышел на 2-3 в серии против «Лейкерс», начав с 0-3.
«Это был поучительный отрезок. Мне кажется, что мы выросли. Продолжаем расти вместе.
Приятно видеть, что Рид Шеппард отошел от своей ошибки, я сам исправляюсь. Неделю назад мы развалились и проиграли, понимаете? А сейчас сделали шаг в нужном направлении», – поделился форвард Джабари Смит.
«Мы хорошо помнили, что случилось в третьем матче. Не хотели повторения», – признался Шеппард.
«Знали, что отправляемся на войну», – заявил главный тренер Име Удока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
А уж тех, кто затаскивал серию в гейм 7 при 0-3 там вроде по пальцам одной руки можно пересчитать. Так что, уже сейчас мы наблюдаем очень редкое событие. И кто знает, возможно увидим по-настоящему исторический камбэк