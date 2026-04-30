Джабари Смит о камбэке в серии с «Лейкерс»: «Мы растем вместе. Неделю назад мы развалились, а сейчас делаем шаг в нужном направлении»

«Рокетс» прокомментировали прогресс в первом раунде плей-офф.

«Хьюстон » вышел на 2-3 в серии против «Лейкерс », начав с 0-3.

«Это был поучительный отрезок. Мне кажется, что мы выросли. Продолжаем расти вместе.

Приятно видеть, что Рид Шеппард отошел от своей ошибки, я сам исправляюсь . Неделю назад мы развалились и проиграли, понимаете? А сейчас сделали шаг в нужном направлении», – поделился форвард Джабари Смит .

«Мы хорошо помнили, что случилось в третьем матче. Не хотели повторения», – признался Шеппард.

«Знали, что отправляемся на войну», – заявил главный тренер Име Удока.