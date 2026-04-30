Джабари Смит о камбэке в серии с «Лейкерс»: «Мы растем вместе. Неделю назад мы развалились, а сейчас делаем шаг в нужном направлении»

«Рокетс» прокомментировали прогресс в первом раунде плей-офф.

«Хьюстон» вышел на 2-3 в серии против «Лейкерс», начав с 0-3.

«Это был поучительный отрезок. Мне кажется, что мы выросли. Продолжаем расти вместе.

Приятно видеть, что Рид Шеппард отошел от своей ошибки, я сам исправляюсь. Неделю назад мы развалились и проиграли, понимаете? А сейчас сделали шаг в нужном направлении», – поделился форвард Джабари Смит.

«Мы хорошо помнили, что случилось в третьем матче.  Не хотели повторения», – признался Шеппард.

«Знали, что отправляемся на войну», – заявил главный тренер Име Удока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Джабари Смит в своих поступках и словах выглядит более зрелым, чем Дюрант, несмотря на огромную разницу в возрасте.
Джабари вообще красава в этой серии, просто львиный тигр.
Та не, какой камбэк. Просто сегодня не хватило стандартных 10-15 очков Кеннарда — Люк набрал всего одно, даже открытые броски у него не залетали. Еще раз такая непруха не случится.
При всем уважении почему-то этот Хьюстон не выглядит той командой, которая впервые в истории с 0-3 отыграется и пройдет дальше
Ну в целом 4 победы подряд реальны. Ждём историю
Настолько реальны, что никогда в истории не было. Думаете это первый раз такая ситуация? Нередкость, когда команда уступающая 0-3 преображалась и начинала выглядеть гораздо лучше соперника. Но вот одну игру из 4 все равно уступала. Тем более тут речь о соперниках, занявшие места рядом по итогам регулярки
Это всего 16-й случай в истории, когда команда, которая горит в серии 0-3, делает 2-3. Из 159 таких серий! То есть, только у одной команды из 10 получалось забрать больше одной игры при 0-3, остальные девять сливались 0-4 или 1-4.
А уж тех, кто затаскивал серию в гейм 7 при 0-3 там вроде по пальцам одной руки можно пересчитать. Так что, уже сейчас мы наблюдаем очень редкое событие. И кто знает, возможно увидим по-настоящему исторический камбэк
