Банкеро о дуэли с Каннингемом: «Мы соперничаем со школы, ничего неожиданного»

Банкеро и Каннингем прокомментировали выдающийся матч.

Дуэль форварда Паоло Банкеро («Орландо ») и разыгрывающего Кейда Каннингема («Детройт ») стала самой яркой деталью 5-го матча серии плей-офф между командами. Противостояние первых номеров драфтов 2022 и 2021 года соответственно закончилось 45 очками для обоих игроков и победой «Пистонс» .

«О да. Это была отличная игра. Надеюсь, фанатам понравилось, важнейшая победа для нас.

Не всем везет с такими возможностями, игрой на грани, с большими ставками. Мне часто кажется, что я не заслужил быть частью настолько серьезных моментов. Пытаюсь использовать эти шансы на полную катушку», – признался Каннингем.

«В запале не особо задумываешься обо всем этом. Интересует только победа.

Но когда-нибудь я смогу вспоминать об этом, как о чертовски хорошей игре.

Мы с ним соперничаем со школьных дней в AAU. Ничего удивительного», – заключил Банкеро.