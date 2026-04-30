Банкеро о дуэли с Каннингемом: «Мы соперничаем со школы, ничего неожиданного»
Дуэль форварда Паоло Банкеро («Орландо») и разыгрывающего Кейда Каннингема («Детройт») стала самой яркой деталью 5-го матча серии плей-офф между командами. Противостояние первых номеров драфтов 2022 и 2021 года соответственно закончилось 45 очками для обоих игроков и победой «Пистонс».
«О да. Это была отличная игра. Надеюсь, фанатам понравилось, важнейшая победа для нас.
Не всем везет с такими возможностями, игрой на грани, с большими ставками. Мне часто кажется, что я не заслужил быть частью настолько серьезных моментов. Пытаюсь использовать эти шансы на полную катушку», – признался Каннингем.
«В запале не особо задумываешься обо всем этом. Интересует только победа.
Но когда-нибудь я смогу вспоминать об этом, как о чертовски хорошей игре.
Мы с ним соперничаем со школьных дней в AAU. Ничего удивительного», – заключил Банкеро.