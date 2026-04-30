Банкеро о дуэли с Каннингемом: «Мы соперничаем со школы, ничего неожиданного»

Банкеро и Каннингем прокомментировали выдающийся матч.

Дуэль форварда Паоло БанкероОрландо») и разыгрывающего Кейда КаннингемаДетройт») стала самой яркой деталью 5-го матча серии плей-офф между командами. Противостояние первых номеров драфтов 2022 и 2021 года соответственно закончилось 45 очками для обоих игроков и победой «Пистонс».

«О да. Это была отличная игра. Надеюсь, фанатам понравилось, важнейшая победа для нас.

Не всем везет с такими возможностями, игрой на грани, с большими ставками. Мне часто кажется, что я не заслужил быть частью настолько серьезных моментов. Пытаюсь использовать эти шансы на полную катушку», – признался Каннингем.

«В запале не особо задумываешься обо всем этом. Интересует только победа.

Но когда-нибудь я смогу вспоминать об этом, как о чертовски хорошей игре.

Мы с ним соперничаем со школьных дней в AAU. Ничего удивительного», – заключил Банкеро.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
НБА. Первый раунд плей-офф. «Хьюстон» сократил отставание от «Лейкерс», 45 очков Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Орландо» в пятых матчах серий
30 апреля, 06:16
Кейд Каннингем и Паоло Банкеро набрали по 45 очков в дуэли в пятом матче серии плей-офф
30 апреля, 03:59Видео
Бикерстафф и Мозли, являющиеся близкими друзьями, договорились не общаться во время серии «Детройт» – «Орландо»
29 апреля, 18:19
Томислав Томович после победы над «Пармой»: «Это была отличная серия плей-офф – все матчи были очень близкими»
16 минут назад
Евгений Пашутин о поражении от «Локо»: «Перестали возвращаться в защиту и рано поверили в свою победу»
30 минут назад
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
сегодня, 15:09
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
