Кенни Эткинсон о важной победе: «Такие игры подходят Деннису Шредеру. Мы выменивали его из-за схожего опыта в НБА и на международной арене»

Деннис Шредер ярко показал себя в победной игре против «Рэпторс».

«Кливленд » вернул себе лидерство в пятом матче с «Рэпторс». Разыгрывающий Деннис Шредер отыграл все 12 минут заключительной четверти, набрал за нее 11 из своих 19 очков и помог команде снизить количество потерь.

Донован Митчелл и Эван Мобли попросили не менять Шредера на финальном отрезке, несмотря на намерение главного тренера.

«Нам нужно было побеждать. Дело в инерции. Они взяли 2 матча перед этой игрой. Мы выступали перед нашими зрителями и не показывали свой баскетбол.

У меня было, что сказать. Направить коллектив в сторону наших стандартов и нашего баскетбола.

Большие игры, обожаю их. Мне нравится плей-офф. Каждый игрок трудится ради таких моментов», – прокомментировал свою роль Шредер.

«Мы выменивали его из-за схожего опыта в НБА и на международной арене. Такие игры ему подходят. Сегодня на площадке был Dennis the Menace», – заключил главный тренер Кенни Эткинсон.

«Дело в коллективе. Это работает. Все складывается в защите. Мы знаем, кто мы такие, и понимаем, что дает Деннис. В такие моменты надо оставлять игрока, который набрал ход», – рассудил Митчелл.

«Просто надо отдать мяч Деннису», – ответил Харден на вопрос о снижении количества потерь.