  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кенни Эткинсон о важной победе: «Такие игры подходят Деннису Шредеру. Мы выменивали его из-за схожего опыта в НБА и на международной арене»
Видео
2

Кенни Эткинсон о важной победе: «Такие игры подходят Деннису Шредеру. Мы выменивали его из-за схожего опыта в НБА и на международной арене»

Деннис Шредер ярко показал себя в победной игре против «Рэпторс».

«Кливленд» вернул себе лидерство в пятом матче с «Рэпторс». Разыгрывающий Деннис Шредер отыграл все 12 минут заключительной четверти, набрал за нее 11 из своих 19 очков и помог команде снизить количество потерь. 

Донован Митчелл и Эван Мобли попросили не менять Шредера на финальном отрезке, несмотря на намерение главного тренера.

«Нам нужно было побеждать. Дело в инерции. Они взяли 2 матча перед этой игрой. Мы выступали перед нашими зрителями и не показывали свой баскетбол.

У меня было, что сказать. Направить коллектив в сторону наших стандартов и нашего баскетбола.

Большие игры, обожаю их. Мне нравится плей-офф. Каждый игрок трудится ради таких моментов», – прокомментировал свою роль Шредер.

«Мы выменивали его из-за схожего опыта в НБА и на международной арене. Такие игры ему подходят. Сегодня на площадке был Dennis the Menace», – заключил главный тренер Кенни Эткинсон.

«Дело в коллективе. Это работает. Все складывается в защите. Мы знаем, кто мы такие, и понимаем, что дает Деннис. В такие моменты надо оставлять игрока, который набрал ход», – рассудил Митчелл.

«Просто надо отдать мяч Деннису», – ответил Харден на вопрос о снижении количества потерь.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДеннис Шредер
logoТоронто
logoКенни Эткинсон
logoНБА плей-офф
logoКливленд
logoДжеймс Харден
logoНБА
logoДонован Митчелл
logoБаскетбол - видео
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
пришлось уговаривать тренера… к ротации эткинсона есть большие вопросы по этой серии
Ответ Рустам Азизов
пришлось уговаривать тренера… к ротации эткинсона есть большие вопросы по этой серии
Тут много к кому есть вопросы.
Но Кенни один из главных "виновников" полумертвой игры в исполнении Кэвс, да.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден устроил стычку со Скотти Барнсом и чуть не спровоцировал общую потасовку в концовке матча с «Торонто»
30 апреля, 07:36Видео
Джеймс Харден и Эван Мобли набрали по 23 очка и 9 подборов в победной игре с «Торонто»
30 апреля, 06:26Видео
Донован Митчелл и Джейлен Дюрен – авторы лучших моментов игрового дня НБА
30 апреля, 05:59Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Чикаго» рассматривает Майку Нори как главного кандидата на пост главного тренера
24 минуты назад
НБА. Первый раунд плей-офф. «Детройт» примет «Орландо», «Кливленд» сыграет с «Торонто» в решающих матчах серий
37 минут назад
Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
44 минуты назад
Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф
сегодня, 15:03
Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»
сегодня, 14:46
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
сегодня, 14:10
Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых
сегодня, 14:02
Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»
сегодня, 13:42
Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
сегодня, 12:22
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Пашутин о поражении от «Локо»: «Перестали возвращаться в защиту и рано поверили в свою победу»
8 минут назад
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
58 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
58 минут назадLive
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
сегодня, 15:09
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
ACB. 40 очков Марио Хезони позволили «Реалу» обыграть «Мурсию» после овертайма, «Манреса» одолела «Валенсию» и другие матчи
сегодня, 12:45
Рекомендуем