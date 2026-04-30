Егор Амосов («Реал») получил приглашение на сборы Adidas Eurocamp в Тревизо

Егор Амосов получил приглашение на знаковое мероприятие.

Сборы Adidas Eurocamp в Тревизо пройдут с 5 по 7 июня. 18-летний форвард Егор Амосов , выступающий в системе «Реала », получил приглашение.

Лагерь является знаковым событием и возможностью показать себя скаутам НБА и лидирующим клубам Европы.

В прошлом году участниками были Александр Савков и Илья Фролов.