Егор Амосов («Реал») получил приглашение на сборы Adidas Eurocamp в Тревизо
Егор Амосов получил приглашение на знаковое мероприятие.
Сборы Adidas Eurocamp в Тревизо пройдут с 5 по 7 июня. 18-летний форвард Егор Амосов, выступающий в системе «Реала», получил приглашение.
Лагерь является знаковым событием и возможностью показать себя скаутам НБА и лидирующим клубам Европы.
В прошлом году участниками были Александр Савков и Илья Фролов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Telegram-канал «Перехват»
