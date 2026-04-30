  • Участие Боунса Хайлэнда в 6-м матче с «Денвером» «под вопросом», Наз Рид избежал травмы голеностопа, Энтони Эдвардс недоступен
«Миннесота» уточнила статус лазарета.

К травмированным игрокам «Тимбервулвз» Донте Дивинченцо (ахилл) и Энтони Эдвардсу (колено) присоединился защитник Боунс Хайлэнд. У него болевые ощущения в левом колене.

Хайлэнд набирает 8,4 очка, 2 передачи при 1,2 потери и 1,4 подбора за 14,6 минуты в среднем в этом плей-офф.

Центровой Наз Рид, подвернувший голеностоп в прошлом матче, отсутствует в медицинском отчете команды и, судя по всему, избежал травмы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
плей-офф ещё даже не на стадии второго раунда, а уже половина народа переломана...
Ответ SopTecret
Кое-кто перегрузил команду физ. подготовкой во время регулярки в теченье месяца, когда они всем сливали.
