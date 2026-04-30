Дрэймонд Грин: «Стив Керр отчасти помешал моей карьере, хорошее всегда идет рядом с плохим»

Дрэймонд Грин считает, что мог добиться большего в плане атаки.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был выбран 35-м на драфте-2012 и стал 4-кратным чемпионом, DPOY и 4-кратным участником Матчей всех звезд.

«Несмотря на все, что сделал Стив Керр для меня в баскетболе, не могу не думать, что он и помешал моей карьере, тому, кем я мог стать. Но и помог одновременно.

Хорошее всегда идет под руку с плохим. Когда я думаю о своем потенциале в атаке и итоговом состоянии, частично это лежит на нем. Но я его не виню.

Всегда буду благодарен, что он помог мне добиться успеха, стать Дрэймондом Грином, несмотря на роль в нападении команды.

С тех пор как Кей Ди пришел в 2016 году, для меня не было ни одной комбинации. С 2016. Как думаете, насколько это влияет на твой прогресс в нападении? Разумеется», – заявил Грин на своем подкасте.