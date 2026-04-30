Дрэймонд Грин: «Стив Керр отчасти помешал моей карьере, хорошее всегда идет рядом с плохим»

Дрэймонд Грин считает, что мог добиться большего в плане атаки.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был выбран 35-м на драфте-2012 и стал 4-кратным чемпионом, DPOY и 4-кратным участником Матчей всех звезд.

«Несмотря на все, что сделал Стив Керр для меня в баскетболе, не могу не думать, что он и помешал моей карьере, тому, кем я мог стать. Но и помог одновременно.

Хорошее всегда идет под руку с плохим. Когда я думаю о своем потенциале в атаке и итоговом состоянии, частично это лежит на нем. Но я его не виню.

Всегда буду благодарен, что он помог мне добиться успеха, стать Дрэймондом Грином, несмотря на роль в нападении команды.

С тех пор как Кей Ди пришел в 2016 году, для меня не было ни одной комбинации. С 2016. Как думаете, насколько это влияет на твой прогресс в нападении? Разумеется», – заявил Грин на своем подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Draymond Green Show
"Не дал мне добить квадрупл, ######!" - добавил Дреймонд Грин.

В 2017 году Грин провел уникальный матч, в котором набрал 11 подборов, 10 ассистов, 10 перехватов, 5 блоков и всего 4 очка. В концовке все ждали, что Грин выйдет и попробует оформить квадрупл-дабл (10 очков 10 ассистов 10 подборов 10 перехватов), но Стив Керр пожадничал.
Ответ Air Rodman
Интересный факт)
Ответ Air Rodman
Я могу ошибаться, но вроде как именно Грин отказался специально читерить на квадрупл в том матче.
Мужик как скорер вообще не уровень НБА, а последние лет пять какая-никакая треха пропала. О чем речь?
Ответ pikachy88888888
Да, у него с памятью плоховато, конечно.
Когда в 2015 году Баркли пророчил в ПО, что никогда команда-пулялка не станет чемпионом, именно Грин ему отвечал, что мало того, что станет, так ещё и он трешку подтянет в межсезонье.
В итоге чемпами они стали, а Грин на следующий сезон стал наваливать по 14 очков за игру. Это при том, что до Керра у него было 6.
Ответ pikachy88888888
Он в одно лицо своими трехами тянул ГС в 7 матче финала. Если бы не его перфоманс в первой половине всё могло закончиться гораздо спокойнее для Кливленда и не было бы ни Блока, ни Трехи
"Хорошее всегда идет под руку с плохим..." С порою реально гениальной защитой, под руку идет нарочитая отмороженность, часто переходящая в грязь и неадекватность, вредящая клубу не меньше, чем помощь от защитных талантов.
"мы его значит на помойке подобрали, отмыли, а он нам тут фигвамы рисует"
Грин вообще берега попутал. Забыл кто ему свет в будку провёл.
Ты даже на кольцо не смотришь, когда тебя никто не держит. Мог бы подтянуть двушку и наваливать свободно по 15 очков за игру.
Чего??? он тебя спас. так бы и сидел за ли на скамейке.
Выходит что пик-н-ролл со Стефом это по наитию? А вот дь один из самых опасных был в лиге и после него Дрэйм и получил столько ассистов)
Он сам КД и позвал же, взрослый мужик вроде, конечно тренер виноват только не он🤦‍♂️
