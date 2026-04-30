Дрэймонд Грин: «Стив Керр отчасти помешал моей карьере, хорошее всегда идет рядом с плохим»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был выбран 35-м на драфте-2012 и стал 4-кратным чемпионом, DPOY и 4-кратным участником Матчей всех звезд.
«Несмотря на все, что сделал Стив Керр для меня в баскетболе, не могу не думать, что он и помешал моей карьере, тому, кем я мог стать. Но и помог одновременно.
Хорошее всегда идет под руку с плохим. Когда я думаю о своем потенциале в атаке и итоговом состоянии, частично это лежит на нем. Но я его не виню.
Всегда буду благодарен, что он помог мне добиться успеха, стать Дрэймондом Грином, несмотря на роль в нападении команды.
С тех пор как Кей Ди пришел в 2016 году, для меня не было ни одной комбинации. С 2016. Как думаете, насколько это влияет на твой прогресс в нападении? Разумеется», – заявил Грин на своем подкасте.
В 2017 году Грин провел уникальный матч, в котором набрал 11 подборов, 10 ассистов, 10 перехватов, 5 блоков и всего 4 очка. В концовке все ждали, что Грин выйдет и попробует оформить квадрупл-дабл (10 очков 10 ассистов 10 подборов 10 перехватов), но Стив Керр пожадничал.
Когда в 2015 году Баркли пророчил в ПО, что никогда команда-пулялка не станет чемпионом, именно Грин ему отвечал, что мало того, что станет, так ещё и он трешку подтянет в межсезонье.
В итоге чемпами они стали, а Грин на следующий сезон стал наваливать по 14 очков за игру. Это при том, что до Керра у него было 6.