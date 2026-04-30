Леброн Джеймс первым в истории взял планку в 500 перехватов в плей-офф НБА

Леброну Джеймсу покорилась очередная статистическая отметка.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал 2 перехвата в матче против «Хьюстона» и довел свой показатель в плей-офф за карьеру до 501. Джеймс давно лидирует в рейтинге, а теперь стал первым, кому удалось взять планку в 500 перехватов.

В регулярных сезонах лидерство уверенно удерживает Джон Стоктон (3265).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
300 игр в ПО
Почти 4 полных регулярки

Просто не укладывается в голове
Интересно дотянет до 2000 матчей в НБА по сумме?
Ответ Febanacci-88
300 игр в ПО Почти 4 полных регулярки Просто не укладывается в голове Интересно дотянет до 2000 матчей в НБА по сумме?
Он отыграл 1612 матчей регулярки
Ответ Ренат Рыбка
Он отыграл 1612 матчей регулярки
Значит, дотянет
Rank Player SPG
1. Baron Davis 2.28
2. Maurice Cheeks* 2.22
3. Rick Barry* 2.21
4. Mookie Blaylock 2.15
5. Walt Frazier* 2.13
6. Isiah Thomas* 2.11
7. Michael Jordan* 2.10
8. Allen Iverson* 2.07
9. Sam Lacey 1.93
10. Chris Paul 1.93
11. Clyde Drexler* 1.92
12. Jason Kidd* 1.91
13. Scottie Pippen* 1.90
14. Magic Johnson* 1.88
15. Anfernee Hardaway 1.86
16. John Stockton* 1.86
17. Fat Lever 1.85
18. Larry Bird* 1.80
19. Gus Williams 1.76
20. Kawhi Leonard 1.75
21. Norm Van Lier 1.74
22. John Wall 1.73
23. Johnny Moore 1.71
24. Rajon Rondo 1.70
25. Hakeem Olajuwon* 1.69
26. LeBron James 1.69
27. Jimmy Butler 1.67
28. Robert Covington 1.67
Julius Erving* 1.67
30. Russell Westbrook 1.65
Ответ Rain
Комментарий скрыт
Ответ AnSw33r
Комментарий скрыт
Конечно, тебе не оч краб, когда он уже под кожу залез тебе, а может и не под кожу. Судя по зуду в комментах
Между 1 и 2 местом больше дистанция чем между 2 и 10. И это Леброн ещё не договорил
А Харден то каков чертяка)) должен подзабраться повыше, при всем моем уважении к Торонто)
