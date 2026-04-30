Ар Джей Барретт о потасовке в конце матча c «Кливлендом»: «Не надо забирать мяч у нашей скамейки»

Ар Джей Барретт прокомментировал эпизод в игре с «Кавальерс».

В заключительной четверти матча в Кливленде Джеймс Харден во время тайм-аута подошел к скамейке соперников из Торонто, чтобы забрать мяч, несмотря на владение «Рэпторс». Ар Джей Барретт потянулся, чтобы вернуть мяч. В начавшемся столкновении в итоге массово поучаствовали игроки обеих команд, хоть дело и не дошло до чего-то серьезного.

«Ничего такого. Мяч был у нашей скамейки, и он пошел за ним. Принимаю все за неуважение. Не надо заявляться к нашей скамейке и брать мяч.

Всегда следил за Харденом, пока был молодым, очень уважаю его. Но теперь это не имеет значения. Не надо приходить к нашей скамейке и брать мяч. Я ожидал бы такой же реакции, если бы сделал это на другой стороне площадки», – прокомментировал эпизод Барретт.

«Это все ерунда. Плей-офф. Поворотная 5-я игра. Мы знаем, насколько она важна. Напряжение зашкаливает», – заключил Харден.