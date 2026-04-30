  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ар Джей Барретт о потасовке в конце матча c «Кливлендом»: «Не надо забирать мяч у нашей скамейки»
0

Ар Джей Барретт о потасовке в конце матча c «Кливлендом»: «Не надо забирать мяч у нашей скамейки»

Ар Джей Барретт прокомментировал эпизод в игре с «Кавальерс».

В заключительной четверти матча в Кливленде Джеймс Харден во время тайм-аута подошел к скамейке соперников из Торонто, чтобы забрать мяч, несмотря на владение «Рэпторс». Ар Джей Барретт потянулся, чтобы вернуть мяч. В начавшемся столкновении в итоге массово поучаствовали игроки обеих команд, хоть дело и не дошло до чего-то серьезного.

«Ничего такого. Мяч был у нашей скамейки, и он пошел за ним. Принимаю все за неуважение. Не надо заявляться к нашей скамейке и брать мяч.

Всегда следил за Харденом, пока был молодым, очень уважаю его. Но теперь это не имеет значения. Не надо приходить к нашей скамейке и брать мяч. Я ожидал бы такой же реакции, если бы сделал это на другой стороне площадки», – прокомментировал эпизод Барретт.

«Это все ерунда. Плей-офф. Поворотная 5-я игра. Мы знаем, насколько она важна. Напряжение зашкаливает», – заключил Харден.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cavsnation
logoДжеймс Харден
logoКливленд
logoТоронто
logoНБА
logoАр Джей Барретт
logoНБА плей-офф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден устроил стычку со Скотти Барнсом и чуть не спровоцировал общую потасовку в концовке матча с «Торонто»
30 апреля, 07:36Видео
Джеймс Харден и Эван Мобли набрали по 23 очка и 9 подборов в победной игре с «Торонто»
30 апреля, 06:26Видео
Джеймс Харден: «Нам крайне важно чаще задействовать Мобли и Аллена в атаке»
29 апреля, 17:22
Рекомендуем
Главные новости
«Чикаго» рассматривает Майку Нори как главного кандидата на пост главного тренера
45 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. «Детройт» примет «Орландо», «Кливленд» сыграет с «Торонто» в решающих матчах серий
58 минут назад
Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
сегодня, 15:26
Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф
сегодня, 15:03
Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»
сегодня, 14:46
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
сегодня, 14:10
Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых
сегодня, 14:02
Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»
сегодня, 13:42
Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
сегодня, 12:22
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Томислав Томович после победы над «Пармой»: «Это была отличная серия плей-офф – все матчи были очень близкими»
15 минут назад
Евгений Пашутин о поражении от «Локо»: «Перестали возвращаться в защиту и рано поверили в свою победу»
29 минут назад
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
сегодня, 15:09
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
Рекомендуем