Шакил О’Нил: «Рад, что «Хьюстон» победил, «Лейкерс» меня разочаровали отсутствием старания и энергии»
Шакил О’Нил раскритиковал выступление «Лейкерс».
«Хьюстон» продлил серию против «Лейкерс» до 6-го матча, выиграв 2 раза подряд.
«Иногда сложно выносить «Лейкерс» в концовках, когда они начинают единоличничать. Сейчас мы упремся, забросим трехочковый, сравняем. Это не работает.
Леброн это знает и понимает. Молодежи надо тоже с этим разобраться.
Зрители были вялыми, игра никакой. Им не хватало концентрации, рад, что «Рокетс» победили.
Мы знаем, что нужно, чтобы взять титул. Леброн знает. Удивлен отсутствием старания и энергии, разочарован в «Лейкерс» в этот раз», – заключил Шакил О’Нил.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
