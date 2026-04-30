Шакил О’Нил: «Рад, что «Хьюстон» победил, «Лейкерс» меня разочаровали отсутствием старания и энергии»

Шакил О’Нил раскритиковал выступление «Лейкерс».

«Хьюстон » продлил серию против «Лейкерс » до 6-го матча, выиграв 2 раза подряд.

«Иногда сложно выносить «Лейкерс» в концовках, когда они начинают единоличничать. Сейчас мы упремся, забросим трехочковый, сравняем. Это не работает.

Леброн это знает и понимает. Молодежи надо тоже с этим разобраться.

Зрители были вялыми, игра никакой. Им не хватало концентрации, рад, что «Рокетс» победили.

Мы знаем, что нужно, чтобы взять титул. Леброн знает. Удивлен отсутствием старания и энергии, разочарован в «Лейкерс» в этот раз», – заключил Шакил О ’Нил.