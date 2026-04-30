Шакил О’Нил: «Рад, что «Хьюстон» победил, «Лейкерс» меня разочаровали отсутствием старания и энергии»

Шакил О’Нил раскритиковал выступление «Лейкерс».

«Хьюстон» продлил серию против «Лейкерс» до 6-го матча, выиграв 2 раза подряд.

«Иногда сложно выносить «Лейкерс» в концовках, когда они начинают единоличничать. Сейчас мы упремся, забросим трехочковый, сравняем. Это не работает.

Леброн это знает и понимает. Молодежи надо тоже с этим разобраться.

Зрители были вялыми, игра никакой. Им не хватало концентрации, рад, что «Рокетс» победили.

Мы знаем, что нужно, чтобы взять титул. Леброн знает. Удивлен отсутствием старания и энергии, разочарован в «Лейкерс» в этот раз», – заключил Шакил О’Нил.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Как по мне, так самая мучительная серия в смотровом плане. Хьюстон на столько уютная команда в нападении, что это просто издевтальство над болельщиками.
... Исход серии будет зависеть от того, кого назначит победителем Сэр Чарльз. 😅
Комментарий удален пользователем
Ответ Rodbert
Комментарий удален пользователем
Ну, это ты, конечно, выдал базу...

Как говорится: "больше его никто не видел".
