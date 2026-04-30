  • Алперен Шенгюн преувеличенно показал контакт с рукой Деандре Эйтона, центровой «Лейкерс» получил фол после паузы
Игра против Шенгюна продолжает приносить проблемы Эйтону.

В 4-м матче серии «Лейкерс» против «Хьюстона» Деандре Эйтон был удален за неспортивный фол против центрового Алперена Шенгюна. Турок и тренер Име Удока были удивлены решением судей.

В 5-м матче Алперен Шенгюн принес Эйтону персональный фол, преувеличенно показав контакт руки соперника со своим лицом.

В концовке матча Леброн Джеймс назвал Шенгюна «мягким» после жалоб на свои штрафные.

Серия перебирается в Хьюстон при счете 3-2 в пользу «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
По завершении карьеры видать пойдёт в сериалы на родине.
Мягкотелый высокий парень - как Брон и сказал
строго говоря контакта с лицом то и не было... остается только вспомнить сцену из не безызвестного фильма "Я ударил офицера?! ... Вот я ударил офицера!!"
Альперен наравне с Джабари были лучшие сегодня.
