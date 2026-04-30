Джеймс Харден устроил стычку со Скотти Барнсом и чуть не спровоцировал общую потасовку в концовке матча с «Торонто»
Джеймс Харден был агрессивен в победной встрече.
«Кливленд» вышел вперед в серии с «Торонто» после домашнего матча (3-2). Обстановка между соперниками накаляется. Разыгрывающий Джеймс Харден устроил короткую стычку с форвардом Скотти Барнсом, мешавшим ему занять позицию перед спорным. А в четвертой четверти отправился за мячом к скамейке соперника во время тайм-аута и чуть не спровоцировал массовую потасовку.
Несмотря на то, что игроки со скамейки «Кавальерс» пересекли центральную линию (против правил) и прибежали к скамейке гостей, арбитры не отреагировали на эпизод.
Скотт Фостер назвал их «миротворцами», разъясняя ситуацию комментаторам.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
А тут всё иначе. В первом случае конечно оба толкались и может что-то друг другу некрасивое сказали, а во втором случае явно Баррет сам зачем-то схватил проходящего мимо Хардена и спровоцировал потасовку.