Джеймс Харден устроил стычку со Скотти Барнсом и чуть не спровоцировал общую потасовку в концовке матча с «Торонто»

Джеймс Харден был агрессивен в победной встрече.

«Кливленд» вышел вперед в серии с «Торонто» после домашнего матча (3-2). Обстановка между соперниками накаляется. Разыгрывающий Джеймс Харден устроил короткую стычку с форвардом Скотти Барнсом, мешавшим ему занять позицию перед спорным. А в четвертой четверти отправился за мячом к скамейке соперника во время тайм-аута и чуть не спровоцировал массовую потасовку.

Несмотря на то, что игроки со скамейки «Кавальерс» пересекли центральную линию (против правил) и прибежали к скамейке гостей, арбитры не отреагировали на эпизод.

Скотт Фостер назвал их «миротворцами», разъясняя ситуацию комментаторам.