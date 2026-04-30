  • Евгений Пашутин о поражении от «Локо»: «Выглядели гораздо лучше, этого не хватило, чтобы победить, но серия продолжается»
Евгений Пашутин порадовался изменениям в игре «Пармы».

«Бетсити Парма» уступила во втором матче серии с «Локо» (76:79). Судьба встречи решилась на последних секундах. Антон Квитковских – лучший по результативности в матче – взял подбор в нападении и набрал ключевые 2 очка за 5 секунд до финальной сирены.

«На первых минутах «Локомотив-Кубань», как и в прошлом матче, попытался оторваться в счете, но мы скорректировали защиту, сделали правильные замены и самоотдачей, правильным отношением смогли остановить рывок соперника. Заставили их больше играть один в один, совершать броски с сопротивлением.

В целом, сегодня мы защищались гораздо лучше, чем в прошлых матчах с «Локо», контолировали ход игры, зашли в напряженную концовку. Но, к сожалению, в последних пяти атаках мы принимали – я не буду говорить «неумные» – неверные решения: нужно было более агрессивно за счет разницы в габаритах идти в проход, как мы делали весь матч. И не смогли забрать на своем щите самый важный подбор, когда мяч прыгал по плечам. А на последних секундах Ищенко здорово отзащищался против Сэндерса, оттеснив его на бросок из безопорного положения.

Но сегодня мы выглядели гораздо лучше, чем два дня назад. К сожалению, этого не хватило, чтобы победить, но серия продолжается. Нам важно восстановиться, проанализировать игру так же хорошо, как мы это сделали после первого матча, и дома, в Перми, навязать борьбу и так же, как сегодня, играть от защиты, по-мужски идти в контакт. Ребята в этой серии показывают характер, и я за это им благодарен», – поделился главный тренер Евгений Пашутин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
