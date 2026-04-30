Мело Тримбл – лучший игрок Лиги ВТБ по мнению баскетболистов
Тримбл, Рейнольдс и Кулагин – лучшие в Лиге ВТБ по версии игроков.
«Спорт-Экспресс» поделился результатами опроса 132 баскетболистов по поводу лучшего игрока Единой лиги ВТБ.
Победителем стал защитник ЦСКА Мело Тримбл, следующие три места – за УНИКСом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент», канал в Telegram
Мело пришёл ещё при Райковиче и прекрасно помню, что достаточно долго запрягал в своём первом сезоне в лиге, были сравнения с покинувшим команду Далласом Муром не в пользу Тримбла, то есть эта история не про покупку "готовой звезды", как и многие предыдущие примеры удачной селекции клуба до этого.
Тримбл именно в ЦСКА достиг своего игрового прайма (до сих пор в процессе), до этого знакового для себя перехода был типичным американским легионером, меняющим клубы как перчатки по всему миру.