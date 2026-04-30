Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» победил «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» выиграл у «ЦСКА-Юниор»
Сегодня начался «Финал четырех» Единой молодежной лиги ВТБ.
«Зенит-М» обыграл «СШОР-Локомотив-Кубань». «МБА-МАИ-Юниор» взял верх над «ЦСКА-Юниор».
Единая молодежная лига ВТБ
«Финал четырех»
Санкт-Петербург
1/2 финала
Зенит-М – СШОР-Локомотив-Кубань – 83:73 (25:10, 23:21, 14:22, 21:20)
ЗЕНИТ: Евстафьев (22), Кривых (16 + 8 подборов), Поротников (12 + 4 перехвата), Пресняков (11 + 5 подборов)
ЛОКОМОТИВ: Готфридт (18), Рябков (12 + 12 подборов), Бойков (10 + 7 подборов + 7 передач), Альмяшев (10)
30 апреля. 16.00
МБА-МАИ-Юниор – ЦСКА-Юниор – 72:65 (23:12, 22:22, 14:15, 13:16)
МБА-МАИ: Падиус (20 + 8 подборов), Чернышев (15), Огарков (14 + 8 подборов), Шикалов (11)
ЦСКА: Григорий (21), Новиков (11 + 5 передач), Ташев (11 + 6 перехватов)
30 апреля. 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Ну и "суперудобное" время для матча молодёжки Зенита, как местной команды - хоть и сокращённый, но всё же рабочий день.
Если серьёзно, то молодёжка Казани существует, потому что это обязательное условие для игры основной команды во взрослом турнире. Из всех команд "большой 4-ки" именно у УНИКСа наиболее слабый фарм.