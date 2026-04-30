  • Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» победил «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» выиграл у «ЦСКА-Юниор»
Сегодня начался «Финал четырех» Единой молодежной лиги ВТБ.

«Зенит-М» обыграл «СШОР-Локомотив-Кубань». «МБА-МАИ-Юниор» взял верх над «ЦСКА-Юниор».

Единая молодежная лига ВТБ

«Финал четырех»

Санкт-Петербург

1/2 финала

Зенит-М – СШОР-Локомотив-Кубань – 83:73 (25:10, 23:21, 14:22, 21:20)

ЗЕНИТ: Евстафьев (22), Кривых (16 + 8 подборов), Поротников (12 + 4 перехвата), Пресняков (11 + 5 подборов)

ЛОКОМОТИВ: Готфридт (18), Рябков (12 + 12 подборов), Бойков (10 + 7 подборов + 7 передач), Альмяшев (10)

30 апреля. 16.00

МБА-МАИ-Юниор – ЦСКА-Юниор – 72:65 (23:12, 22:22, 14:15, 13:16)

МБА-МАИ: Падиус (20 + 8 подборов), Чернышев (15), Огарков (14 + 8 подборов), Шикалов (11)

ЦСКА: Григорий (21), Новиков (11 + 5 передач), Ташев (11 + 6 перехватов)

30 апреля. 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Состав участников финала 4-х без сюрпризов.
Ну и "суперудобное" время для матча молодёжки Зенита, как местной команды - хоть и сокращённый, но всё же рабочий день.
а где УНИКС? 🤣
Ответ KIS-83
В молодёжке, увы, афроамериканцами нельзя играть.
Если серьёзно, то молодёжка Казани существует, потому что это обязательное условие для игры основной команды во взрослом турнире. Из всех команд "большой 4-ки" именно у УНИКСа наиболее слабый фарм.
