  Евролига. Плей-офф. Бросок Хэйс-Дэвиса под сирену принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у «Жальгириса»
Евролига. Плей-офф. Бросок Хэйс-Дэвиса под сирену принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у «Жальгириса»

Сегодня прошли три матча серий плей-офф Евролиги.

«Фенербахче» забрал второй домашний матч у «Жальгириса» и укрепил лидерство в серии.

«Олимпиакос» разгромил «Монако» и увеличил преимущество в противостоянии.

Найджел Хэйс-Дэвис принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме точным броском под сирену.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

«Фенербахче» ведет в серии – 2-0.

«Олимпиакос» ведет в серии – 2-0.

«Панатинаикос» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Хэйс-Дэвис мужчина конечно. В клатче овертайма забил в трёх владениях подряд две брутальные трешки и "под заказ" победный средний гейм -виннер. Каждый день такое не увидишь.
Эх, Валенсия..
Но сами виноваты, если б штрафные нормально бросали, выиграли бы
Походу опыта не хватает Валенсии в такой мясорубке. Обидно, конечно. Симпатичная команда.
Афины ждут своих героев. На 3-й матч, ну и на финал четырех. А Хейс-Дэвис сейчас бы мог полировать лавку в великом Финиксе.
Ответ Павел Мраморнов
Афины ждут своих героев. На 3-й матч, ну и на финал четырех. А Хейс-Дэвис сейчас бы мог полировать лавку в великом Финиксе.
Поехал бы рыбачить он сейчас вместе со всем Финиксом, а так играет и выигрывает. Но на память о жарких аризонских днях Найджел выходит на матчи в именной модели кроссовок Девина Букера.
Эх Жальгирис, где ваши трехи
