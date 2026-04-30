Джеймс Харден и Эван Мобли набрали по 23 очка и 9 подборов в победной игре с «Торонто»

Харден и Мобли вывели «Кливленд» вперед в серии первого раунда.

«Кавальерс» обыграли «Рэпторс» на своей площадке (125:120) и вышли вперед в серии (3-2).

Главными действующими лицами стали центровой Эван Мобли и разыгрывающий Джеймс Харден.

У Мобли 23 очка, 9 подборов и 3 блок-шота при 8 точных из 13 бросков с игры, 3 из 3 из-за дуги и 4 из 8 с линии.

В активе Хардена 23 очка, 9 подборов, 5 передач при 6 потерях, 2 перехвата и 1 блок-шот. Защитник реализовал 7 из 13 попыток с игры, 4 из 8 из-за дуги и 5 из 6 с линии.

Со стороны «Торонто» выделился защитник Ар Джей Барретт, в его активе 25 очков, 12 подборов и 5 передач при 3 потерях.

Харден затащил очень важную игру. В первой половине у всего Кливленда ручки тряслись , а именно он держал их на плаву.

Самый большой плюс минус из старта (+10, у Митчелла например минус 9 кек), 50% треха, больше всех минут – 40!, и процент реализации общий больше 50. В почти 37 лет остается великим.
Затащил как раз Шредер, но на плаву их удержал Борода, тут не поспоришь. Митчелл по традиции в важных матчах оподливился
6 потерь на 5 передач. Очень много спорных решений. Он как будто мозгами перестал успевать за темпом и интенсивностью плей-офф.

Спасибо ему за отличную бросковую линейку, попадание важных бросков, но своими потерями он очень сильно всё усложнил в этой игре.

Если б не АфроАриец, удивительная пара блоков пшеничного Аллена и внезапная агрессия Мобли - всё было бы похоронено, в т.ч. благодаря Хардену и его потерям.
А вы продолжайте говорить, что Харден - чокер в плей-офф. Он и первые две игры серии тоже затащил.
А что эта серия меняет в оценке Бороды? Она не выглядит поводом закрыть глаза на довольно богатую историю не самых ярких выступлений в ПО. Хардена оценивают по стандартам топ10 игроков поколения - на этот статус он обоснованно претендует.
не самые яркие выступления... надо думать это вы про сражение на равных с одной из самых имбовых династий в истории?) где был он и Крис Пол, а с другой стороны Дюрент(!), Томпсон, Карри(!!!!!!!) и Грин? ну да, чокер, не завалил пулялок
