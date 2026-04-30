Джеймс Харден и Эван Мобли набрали по 23 очка и 9 подборов в победной игре с «Торонто»

Харден и Мобли вывели «Кливленд» вперед в серии первого раунда.

«Кавальерс» обыграли «Рэпторс» на своей площадке (125:120) и вышли вперед в серии (3-2).

Главными действующими лицами стали центровой Эван Мобли и разыгрывающий Джеймс Харден .

У Мобли 23 очка, 9 подборов и 3 блок-шота при 8 точных из 13 бросков с игры, 3 из 3 из-за дуги и 4 из 8 с линии.

В активе Хардена 23 очка, 9 подборов, 5 передач при 6 потерях, 2 перехвата и 1 блок-шот. Защитник реализовал 7 из 13 попыток с игры, 4 из 8 из-за дуги и 5 из 6 с линии.

Со стороны «Торонто » выделился защитник Ар Джей Барретт , в его активе 25 очков, 12 подборов и 5 передач при 3 потерях.