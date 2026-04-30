Остин Ривз вернулся после травмы и набрал 22 очка (4 из 16 с игры)

Остин Ривз дебютировал в плей-офф сезона-2025/26.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз вернулся после травмы косой мышцы. Он вышел со скамейки запасных в 5-м матче серии с «Хьюстоном» и провел 34 минуты на площадке.

Ривз набрал 22 очка, 4 подбора, 6 передач при 3 потерях и 1 блок-шот при 4 точных из 16 бросков с игры, 2 из 8 из-за дуги и 12 из 13 с линии и стал вторым по результативности в команде после Леброна Джеймса (25 очков, 9 из 20 с игры, 0 из 6 из-за дуги).

«Лейкерс» уступили – 93:99.

С таким процентом мог бы и не выходить
Астановский
Сегодня у все процент был ужасный, тащил только Эйтон
че тут ноют, весь год читал, что это команда ривза и дончича, а не леброна
Он конечно молодец, невзрачный , белый мальчик, незадрафтованный - сделал себя сам. Но блин, симулировал раз за разом. Подленько как-то.
evgen98
Как Эмбиид?
Ривз вернулся и начал творить историю на наших глазах, респект.
Погодите, это реально?
толсто
skyhitbI4
Дончич точно в серии не вернётся.
Хоспадя, сегодня вся команда играла через одно место, устроив в защите проходной двор, а комментаторы винят Ривза =) Давайте еще приплетем КД, что не стал помогать Лейкерс своим присутствием на площадке, чтоб его дабл-тимили. а он принимал ужасные решения))
Трешек Ривза и Леброна не хватило.
после травмы могло быть и хуже
Комментарий удален модератором
JuVero
пол лиги ему даст те деньги, которые он запросит.
Кирилл Иванов
....а потом обменяет
4/16, конечно, не то, что ожидаешь от одного из лидеров, но после травмы сложно ожидать, что раньше не блиставший в плей-офф игрок прямо разорвет. ему бы набрать кондиции игровые
