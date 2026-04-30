Остин Ривз вернулся после травмы и набрал 22 очка (4 из 16 с игры)

Остин Ривз дебютировал в плей-офф сезона-2025/26.

Защитник «Лейкерс » Остин Ривз вернулся после травмы косой мышцы. Он вышел со скамейки запасных в 5-м матче серии с «Хьюстоном » и провел 34 минуты на площадке.

Ривз набрал 22 очка, 4 подбора, 6 передач при 3 потерях и 1 блок-шот при 4 точных из 16 бросков с игры, 2 из 8 из-за дуги и 12 из 13 с линии и стал вторым по результативности в команде после Леброна Джеймса (25 очков, 9 из 20 с игры, 0 из 6 из-за дуги).

«Лейкерс» уступили – 93:99.